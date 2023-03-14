Meta уволит еще 10 000 сотрудников
Американская корпорация Meta (запрещена в России и признана экстремистской организацией), которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, уволит еще 10 000 сотрудников, передает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо СЕО компании Марка Цукерберга.
Вместе с тем планируется закрыть около 5000 вакансий, которые сейчас открыты. Уточняется, что Meta приняла такое решение с целью улучшить свои финансовые показатели.
Предполагается, что увольнения пройдут в несколько этапов. В частности, первая волна должна начаться на этой неделе, она затронет отдел рекрутинга в Meta, вторая произойдет в апреле и коснется технических должностей, а третья – в мае и затронет бизнес-роли.
Прошлой осенью Meta сообщила, что уволит 13% своих сотрудников, т. е. более 11 000 человек. Тогда CEO компании Марк Цукерберг заявил, что берет на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Meta выплатит уволенным сотрудникам в качестве выходного пособия базовый оклад за 16 недель, а также по две дополнительные недели за каждый год работы в компании. Корпорация также откажется от всех неключевых трат и продлит мораторий на наем персонала до конца I квартала 2023 г.
Еще в 2020 г. состояние Цукерберга составляло $106 млрд, а в сентябре 2021 г. выросло до пикового уровня — $142 млрд. С начала 2022 г. его состояние сократилось до $55,9 млрд в сентябре, сообщал Bloomberg. Падение началось в феврале, когда компания не сообщила о росте числа пользователей Facebook за месяц, что привело к историческому падению курса ее акций: бумаги, стоившие в начале 2022 г. около $340, сейчас торгуются около $190.