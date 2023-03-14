В Минцифры представят новый механизм обеспечения спроса на российский софт
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предлагает новую форму поддержки отечественных компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития Максим Паршин, пишет «Интерфакс».
«Мы планируем сконцентрировать внимание на привлечении негосударственных инвестиций в ИТ. В частности, через реализацию механизма "рынок в обмен на инвестиции", когда компания берет ответственность за развитие продукта, а государство обеспечивает на него гарантированный спрос», – сказал Паршин на заседании комитета ассоциации «Руссофт».
Новый механизм предусматривает заключение соглашений между правительством и разработчиками, подчеркнул замминистра. В соглашении должен будет быть закреплен функционал разрабатываемого ПО и график его разработки.
Паршин добавил, что кабинет министров возьмет на себя обязательства по предоставлению возможностей доступа на рынок.
«Мы исходим из того, что компания, получившая статус системно значимой, подписав такое соглашение с правительством, понимает те преференции, которые может дать государство, и в перспективе, когда и если продукт будет соответствовать заявленному результату, сможет найти финансирование на рынке с очевидностью», – пояснил он.
В начале февраля правительство одобрило законопроект о поддержке разработчиков ПО. Согласно ему, меры будут нацелены на оптимизацию подходов властей к регулированию мер поддержки для организаций, разрабатывающих ПО.
3 февраля премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании форума по цифровизации Digital Almaty-2023 сообщил, что Россия занимает шестое место в мире по доступности мобильного и домашнего интернета, а также первое место по Европе среди его пользователей.