В Минцифры представят новый механизм обеспечения спроса на российский софт

«Мы исходим из того, что компания, получившая статус системно значимой, подписав такое соглашение с правительством, понимает те преференции, которые может дать государство, и в перспективе, когда и если продукт будет соответствовать заявленному результату, сможет найти финансирование на рынке с очевидностью», – пояснил он.