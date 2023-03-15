В Кремле подтвердили участие Путина в съезде РСПП 16 марта

О том, что Путин 16 марта примет участие в съезде РСПП, одного из трех главных бизнес-объединений, ранее сообщили «Ведомости». Близкие к РСПП собеседники отмечают, что съезд пройдет 16–18 марта в Московском Доме музыки. А близкий к АП источник добавляет, что президент, вероятнее всего, посетит собрание руководителей крупнейших компаний в первый день мероприятия. Путин может отдельно пообщаться с бюро правления РСПП, говорит источник «Ведомостей», отмечая, что за год у бизнеса накопились вопросы, которые «требуют прямого диалога с властью»: «Для предпринимателей это шанс высказаться по наболевшим проблемам и предложить пути их решения».