В Кремле подтвердили участие Путина в съезде РСПП 16 марта
Президент России Владимир Путин примет участие в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 16 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Уточняется, что глава государства в этот день также пообщается с членами бюро РСПП.
В центре обсуждения на съезде окажутся темы импортозамещения, стимулирования инвестиций, развития российской промышленности в условиях санкций, технологического суверенитета страны, подготовки высококвалифицированных кадров и мер государственной поддержки бизнеса. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 1000 делегатов.
О том, что Путин 16 марта примет участие в съезде РСПП, одного из трех главных бизнес-объединений, ранее сообщили «Ведомости». Близкие к РСПП собеседники отмечают, что съезд пройдет 16–18 марта в Московском Доме музыки. А близкий к АП источник добавляет, что президент, вероятнее всего, посетит собрание руководителей крупнейших компаний в первый день мероприятия. Путин может отдельно пообщаться с бюро правления РСПП, говорит источник «Ведомостей», отмечая, что за год у бизнеса накопились вопросы, которые «требуют прямого диалога с властью»: «Для предпринимателей это шанс высказаться по наболевшим проблемам и предложить пути их решения».
Президент не общался с бизнес-объединениями с начала военной операции на Украине. Последняя подобная встреча с «представителями российских деловых кругов» (а не конкретной организации) прошла 24 февраля 2022 г., уже после того, как Путин объявил о начале боевых действий.