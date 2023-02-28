Владимир Путин встретится с «Деловой Россией» и РСПП в марте

Президент не общался с бизнес-объединениями с начала военной операции на Украине. Последняя подобная встреча с «представителями российских деловых кругов» (а не конкретной организации) прошла 24 февраля 2022 г., уже после того, как Путин объявил о начале боевых действий, писали ранее «Ведомости». Он адресовал предпринимателям соответствующее послание: «К сожалению, наша встреча с вами проходит в, мягко говоря, нестандартных условиях, хотя мы планировали ее заранее». С докладом перед главой государства тогда выступал президент РСПП Александр Шохин, который отмечал, что новые санкции будут намного жестче всех предыдущих, коснутся и многих секторов: финансового сектора, добывающих отраслей, поставок технологического оборудования. «Они коснутся определенных видов и сырья, и комплектующих, и могут быть нарушены цепочки поставок, транспортно-логистические цепочки», – предсказывал он.