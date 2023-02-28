Владимир Путин встретится с «Деловой Россией» и РСПП в марте

Владимир Путин встретится с «Деловой Россией» и РСПП в мартеОбщение с представителями бизнеса пройдет в Кремле и будет посвящено борьбе с санкциями
Президент России Владимир Путин встретится в начале марта с руководством организации «Деловой России». Об этом «Ведомостям» сказали два источника, близких к администрации президента.
По словам одного из них, общение с бизнесом пройдет в Кремле: глава государства может обсудить с предпринимателями в том числе вопросы, связанные с преодолением санкционного давления и мерами поддержки. Он обращает внимание, что встречи с бизнесом запланированы после послания президента Федеральному собранию.
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову.
Президент не общался с бизнес-объединениями с начала военной операции на Украине. Последняя подобная встреча с «представителями российских деловых кругов» (а не конкретной организации) прошла 24 февраля 2022 г., уже после того, как Путин объявил о начале боевых действий, писали ранее «Ведомости». Он адресовал предпринимателям соответствующее послание: «К сожалению, наша встреча с вами проходит в, мягко говоря, нестандартных условиях, хотя мы планировали ее заранее». С докладом перед главой государства тогда выступал президент РСПП Александр Шохин, который отмечал, что новые санкции будут намного жестче всех предыдущих, коснутся и многих секторов: финансового сектора, добывающих отраслей, поставок технологического оборудования. «Они коснутся определенных видов и сырья, и комплектующих, и могут быть нарушены цепочки поставок, транспортно-логистические цепочки», – предсказывал он.
После встречи с «Деловой России» Путин, как писали «Ведомости» 14 февраля, Путин встретится с еще одним крупным объединением предпринимателей – РСПП. Его участие ожидается на съезде организации 16 марта, ждут общения и члены бюро РСПП. «Для предпринимателей это шанс высказаться по наболевшим проблемам и предложить пути их решения», – говорил источник «Ведомостей», близкий к администрации президента. Бизнес наверняка на такой встрече выскажет особое мнение по поводу взноса в бюджет, о котором заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, отмечал политолог Константин Костин.
Кроме того, после послания Федеральному собранию (оно состоялось 21 февраля. – «Ведомости») нужно будет перевести в рабочую плоскость работу с обозначенными в нем приоритетами, отмечал Костин: «Задачи нужно будет обсудить со всеми значимыми группами, в том числе с бизнесом». По его мнению, среди тем, которые могут быть подняты в рамках мероприятий РСПП, – экономический суверенитет и технологический как его часть, поскольку сейчас это «экзистенциальный вызов для России».
В подготовке статьи участвовали Максим Иванов и Елена Мухаметшина