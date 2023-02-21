Эксперты оценили первое после начала конфликта на Украине послание президента

Есть основные президентские темы, связанные с критериями и с целеполаганием для работы власти, – власть как служение, которая работает, прежде всего, в интересах жителей, считает Потуремский, и эта тема, безусловно, станет сквозной и для 2024 г., на который запланированы выборы главы государства. Но в целом он не склонен переносит темы и оценки начала 2023 г. на кампанию следующего года. Все, что было сказано 21 февраля, касается прежде всего итогов 2022 г. и ближайших задач.