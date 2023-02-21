Эксперты оценили первое после начала конфликта на Украине послание президента
Послание Владимира Путина Федеральному собранию можно оценить как стратегический взгляд лидера страны на «другую» жизнь России в среднесрочной перспективе в новых условиях – с опорой только на свои силы, знания, бизнес и т. д., заявил «Ведомостям» председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
По словам Костина, у послания есть несколько адресатов: граждане страны в целом, российские элиты и мировое сообщество, и к каждому обращены понятные и логичные посылы. Западным партнерам говорится о необходимости равноправных отношений и выстраивания новой архитектуры глобальной безопасности и сотрудничества, но уже без доверия на долгие годы. Политическому классу адресован посыл работать для страны и людей – и его эффективность будет оценена выборами, для бизнеса сформулирован формат «Национализации элит 2.0» и у государства есть важная задача создавать для этого условия – инфраструктурные проекты, правовые гарантии и т. д., отметил эксперт.
«А вот к гражданам [обращено] самое важное – мы были, есть и будем великой страной, где интересы людей всегда на первом месте – социальные гарантии, повышение доходов, улучшение качества жизни», – сказал Костин.
Это было первое послание президента со времени начала спецоперации, поэтому с ним были связаны особенно большой интерес и общественные ожидания, считает социолог, директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. «Запрос с его [общества] стороны был, прежде всего, на оценку происходящего — что происходит сейчас, прогноз ситуации, что будет делать власть в этих ситуациях и что будет происходить со страной. Все эти вопросы получили ответы в ходе выступления президента», – сказал он «Ведомостям».
Несмотря на кризисную ситуацию, в которой находится Россия, социальная сфера, качество жизни граждан и безопасность остаются безусловным приоритетом власти, отмечает эксперт. «Да – развитие обороноспособности страны и поддержание армии, но не за счет снижения темпов экономического роста и качества жизни граждан», – говорит он.
Есть основные президентские темы, связанные с критериями и с целеполаганием для работы власти, – власть как служение, которая работает, прежде всего, в интересах жителей, считает Потуремский, и эта тема, безусловно, станет сквозной и для 2024 г., на который запланированы выборы главы государства. Но в целом он не склонен переносит темы и оценки начала 2023 г. на кампанию следующего года. Все, что было сказано 21 февраля, касается прежде всего итогов 2022 г. и ближайших задач.
Послание Путина Федеральному собранию прошло впервые с 2021 г. в Гостином дворе в Москве и стало одним из самых долгих – оно длилось 1 час 45 минут. Кроме членов обеих палат парламента и глав регионов в этом году на послание были приглашены и участники спецоперации. В своем выступлении президент рассказал о причинах и целях спецоперации РФ и геополитической ситуации в мире, объявив, в частности, о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).
Он также пообещал новые меры поддержки для всех, кто работает на победу РФ в конфликте на Украине, – участников и ветеранов боевых действий, работников ОПК, и объявил о создании специального государственного фонда для адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших. Путин поручил правительству подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики и призвал бизнесменов вкладываться в Россию.