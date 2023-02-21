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Эксперты оценили первое после начала конфликта на Украине послание президента

Ведомости

Послание Владимира Путина Федеральному собранию можно оценить как стратегический взгляд лидера страны на «другую» жизнь России в среднесрочной перспективе в новых условиях – с опорой только на свои силы, знания, бизнес и т. д., заявил «Ведомостям» председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

По словам Костина, у послания есть несколько адресатов: граждане страны в целом, российские элиты и мировое сообщество, и к каждому обращены понятные и логичные посылы. Западным партнерам говорится о необходимости равноправных отношений и выстраивания новой архитектуры глобальной безопасности и сотрудничества, но уже без доверия на долгие годы. Политическому классу адресован посыл работать для страны и людей – и его эффективность будет оценена выборами, для бизнеса сформулирован формат «Национализации элит 2.0» и у государства есть важная задача создавать для этого условия – инфраструктурные проекты, правовые гарантии и т. д., отметил эксперт.

«А вот к гражданам [обращено] самое важное – мы были, есть и будем великой страной, где интересы людей всегда на первом месте – социальные гарантии, повышение доходов, улучшение качества жизни», – сказал Костин.

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Это было первое послание президента со времени начала спецоперации, поэтому с ним были связаны особенно большой интерес и общественные ожидания, считает социолог, директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. «Запрос с его [общества] стороны был, прежде всего, на оценку происходящего — что происходит сейчас, прогноз ситуации, что будет делать власть в этих ситуациях и что будет происходить со страной. Все эти вопросы получили ответы в ходе выступления президента», – сказал он «Ведомостям».

Несмотря на кризисную ситуацию, в которой находится Россия, социальная сфера, качество жизни граждан и безопасность остаются безусловным приоритетом власти, отмечает эксперт. «Да – развитие обороноспособности страны и поддержание армии, но не за счет снижения темпов экономического роста и качества жизни граждан», – говорит он.

Есть основные президентские темы, связанные с критериями и с целеполаганием для работы власти, – власть как служение, которая работает, прежде всего, в интересах жителей, считает Потуремский, и эта тема, безусловно, станет сквозной и для 2024 г., на который запланированы выборы главы государства. Но в целом он не склонен переносит темы и оценки начала 2023 г. на кампанию следующего года. Все, что было сказано 21 февраля, касается прежде всего итогов 2022 г. и ближайших задач.

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Послание Путина Федеральному собранию прошло впервые с 2021 г. в Гостином дворе в Москве и стало одним из самых долгих – оно длилось 1 час 45 минут. Кроме членов обеих палат парламента и глав регионов в этом году на послание были приглашены и участники спецоперации. В своем выступлении президент рассказал о причинах и целях спецоперации РФ и геополитической ситуации в мире, объявив, в частности, о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).

Он также пообещал новые меры поддержки для всех, кто работает на победу РФ в конфликте на Украине, – участников и ветеранов боевых действий, работников ОПК, и объявил о создании специального государственного фонда для адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших. Путин поручил правительству подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики и призвал бизнесменов вкладываться в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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