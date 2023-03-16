«АвтоВАЗ» предложил переименовать бывший завод Nissan в «Лада Санкт-Петербург»
Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» предложил переименовать бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который в феврале был продан «АвтоВАЗу», в «Лада Санкт-Петербург». Об этом сообщил гендиректор автоконцерна Максим Соколов в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Это название ("Лада Санкт-Петербург" – ред.) необходимо соответствующим образом утвердить не только на правлении и, скажем так, совете директоров "Автоваза", но и с правительством Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством региональным. Такое предложение мы внесли. Надеюсь, что оно в ближайшее время будет положительно рассмотрено», – сказал он (цит. по ТАСС).
11 октября Минпромторг сообщил о передаче 100% активов Nissan в России «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в том числе завода в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). Уточнялось, что послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься «АвтоВАЗ». В конце ноября завод перешел в собственность НАМИ.
Позже, 7 февраля, «АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке завода. Соколов тогда подтвердил планы наладить производство автомобилей Lada на этом заводе. По его словам, сборка начнется во втором полугодии этого года. Объем выпуска в 2023 г. составит до 10 000 автомобилей, в дальнейшем он может быть увеличен. К 2024-2027 гг. планируется локализовать производство автомобилей.