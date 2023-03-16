Газета
Бизнес

«АвтоВАЗ» предложил переименовать бывший завод Nissan в «Лада Санкт-Петербург»

Ведомости

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» предложил переименовать бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который в феврале был продан «АвтоВАЗу», в «Лада Санкт-Петербург». Об этом сообщил гендиректор автоконцерна Максим Соколов в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 

«Это название ("Лада Санкт-Петербург" – ред.) необходимо соответствующим образом утвердить не только на правлении и, скажем так, совете директоров "Автоваза", но и с правительством Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством региональным. Такое предложение мы внесли. Надеюсь, что оно в ближайшее время будет положительно рассмотрено», – сказал он (цит. по ТАСС). 

11 октября Минпромторг сообщил о передаче 100% активов Nissan в России «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в том числе завода в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). Уточнялось, что послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься «АвтоВАЗ». В конце ноября завод перешел в собственность НАМИ.

Позже, 7 февраля, «АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке завода. Соколов тогда подтвердил планы наладить производство автомобилей Lada на этом заводе. По его словам, сборка начнется во втором полугодии этого года. Объем выпуска в 2023 г. составит до 10 000 автомобилей, в дальнейшем он может быть увеличен. К 2024-2027 гг. планируется локализовать производство автомобилей.

Ранее по теме: Экс-гендиректор завода Nissan в Петербурге назначен куратором автопрома в Минпромторге

Ранее сегодня вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ведомство прорабатывает передачу российских активов японского автоконцерна Toyota ФГУП НАМИ. Соколов после этого сказал, что «АвтоВАЗ» пока не видит необходимости в покупке завода Toyotа в Петербурге.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных