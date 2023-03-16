«АвтоВАЗ» предложил переименовать бывший завод Nissan в «Лада Санкт-Петербург»

«Это название ("Лада Санкт-Петербург" – ред.) необходимо соответствующим образом утвердить не только на правлении и, скажем так, совете директоров "Автоваза", но и с правительством Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством региональным. Такое предложение мы внесли. Надеюсь, что оно в ближайшее время будет положительно рассмотрено», – сказал он (цит. по ТАСС).