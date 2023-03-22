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Бизнес

Апелляционный суд признал законным штраф Google на 2 млрд рублей

Ведомости

Апелляционный суд подтвердил законность штрафа корпорации Google на 2 млрд руб. за непрозрачность правил блокировок на YouTube. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сказано в решении суда.

Google попыталась оспорить решение Арбитражного суда, который в ноябре 2022 г. признал законным наложенный на корпорацию штраф ФАС в размере 2 млрд руб. Новую апелляционную жалобу компания подала 16 января.

ФАС России оштрафовала Google на 2 млрд руб. в июле прошлого года. Регулятор обвинил корпорацию в непрозрачности и необъективности правил платформы, которые, по мнению ФАС, приводят к внезапным блокировкам аккаунтов. Компания должна была оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

После отказа апелляционной инстанции удовлетворить жалобу Google решение вступило в силу.

На фоне спецоперации России на Украине Google заблокировала ряд YouTube-каналов, которые принадлежат российским компаниям и телеканалам. В частности, доступ был ограничен к проектам «Первого канала», ТНТ и «Звезды». Также платформа заблокировала каналы «Спас» и «Дума ТВ» (принадлежит Госдуме). Ранее суд обязал корпорацию восстановить доступ к этим YouTube-каналам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных