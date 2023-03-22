Апелляционный суд признал законным штраф Google на 2 млрд рублей
Апелляционный суд подтвердил законность штрафа корпорации Google на 2 млрд руб. за непрозрачность правил блокировок на YouTube. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.
«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сказано в решении суда.
Google попыталась оспорить решение Арбитражного суда, который в ноябре 2022 г. признал законным наложенный на корпорацию штраф ФАС в размере 2 млрд руб. Новую апелляционную жалобу компания подала 16 января.
ФАС России оштрафовала Google на 2 млрд руб. в июле прошлого года. Регулятор обвинил корпорацию в непрозрачности и необъективности правил платформы, которые, по мнению ФАС, приводят к внезапным блокировкам аккаунтов. Компания должна была оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.
После отказа апелляционной инстанции удовлетворить жалобу Google решение вступило в силу.
На фоне спецоперации России на Украине Google заблокировала ряд YouTube-каналов, которые принадлежат российским компаниям и телеканалам. В частности, доступ был ограничен к проектам «Первого канала», ТНТ и «Звезды». Также платформа заблокировала каналы «Спас» и «Дума ТВ» (принадлежит Госдуме). Ранее суд обязал корпорацию восстановить доступ к этим YouTube-каналам.