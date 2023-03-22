Апелляционный суд признал законным штраф Google на 2 млрд рублей

ФАС России оштрафовала Google на 2 млрд руб. в июле прошлого года. Регулятор обвинил корпорацию в непрозрачности и необъективности правил платформы, которые, по мнению ФАС, приводят к внезапным блокировкам аккаунтов. Компания должна была оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.