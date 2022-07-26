ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на американскую компанию Google штраф в размере 2 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением YouTube на рынке видеосервисов, сообщила пресс-служба ведомства.
«В результате проведенного административного расследования ФАС России наложила на Google LLC оборотный штраф в размере более 2 млрд руб. за нарушение антимонопольного законодательства», – говорится в сообщении.
В ведомстве считают, что правила YouTube в области обращения контента и функционирования каналов являются «непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми», что приводит к внезапным блокировкам без предупреждения и каких-либо обоснований.
Такая политика сервиса, отметили в ведомстве, ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию на смежных рынках, поэтому ФАС и признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением YouTube.
Компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.
Ранее в июле Мировой суд Таганского района Москвы постановил взыскать с Google 21 млрд руб. в виде оборотного штрафа из-за повторного неудаления запрещенной в России информации. Если решение мирового суда устоит в апелляции, это будет уже второй оборотный штраф для Google в России за последний год. В декабре 2021 г. компанию оштрафовали на 7,2 млрд руб.
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