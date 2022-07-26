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Бизнес

ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на американскую компанию Google штраф в размере 2 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением YouTube на рынке видеосервисов, сообщила пресс-служба ведомства. 

«В результате проведенного административного расследования ФАС России наложила на Google LLC оборотный штраф в размере более 2 млрд  руб. за нарушение антимонопольного законодательства», – говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что правила YouTube в области обращения контента и функционирования каналов являются «непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми», что приводит к внезапным блокировкам без предупреждения и каких-либо обоснований. 

Такая политика сервиса, отметили в ведомстве, ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию на смежных рынках, поэтому ФАС и признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением YouTube.

Компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

Ранее в июле Мировой суд Таганского района Москвы постановил взыскать с Google 21 млрд руб. в виде оборотного штрафа из-за повторного неудаления запрещенной в России информации. Если решение мирового суда устоит в апелляции, это будет уже второй оборотный штраф для Google в России за последний год. В декабре 2021 г. компанию оштрафовали на 7,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных