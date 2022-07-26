ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей

Ранее в июле Мировой суд Таганского района Москвы постановил взыскать с Google 21 млрд руб. в виде оборотного штрафа из-за повторного неудаления запрещенной в России информации. Если решение мирового суда устоит в апелляции, это будет уже второй оборотный штраф для Google в России за последний год. В декабре 2021 г. компанию оштрафовали на 7,2 млрд руб.