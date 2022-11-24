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Бизнес

Суд отказал Google в отмене штрафа ФАС в размере 2 млрд рублей

Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС России наложить штраф в 2 млрд руб. на американскую компанию Google из-за непрозрачности правил блокировки аккаунтов на YouTube, следует из данных картотеки суда.

«Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью», — говорится в решении суда. 

Иск Google отклонил суд первой инстанции. Компания пыталась оспорить решение ФАС о нарушениях Google антимонопольного законодательства, а также штраф в размере 2 млрд руб.

ФАС России оштрафовала Google на 2 млрд руб. в июле. Регулятор обвинил корпорацию в непрозрачности и необъективности правил платформы, которые, по мнению ФАС, приводят к внезапным блокировкам аккаунтов. Компания должна была оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу. 

На фоне спецоперации России на Украине Google заблокировала ряд YouTube-каналов, которые принадлежат российским компаниям и телеканалам.

Так, 7 ноября суд признал незаконными действия Google по ограничению доступа к аккаунтам «Первого канала» и другим проектам вещателя. Теперь компания должна восстановить доступ к страницам «Первого канала», «Вечернего Урганта», «Пусть говорят», «Жить здорово», «Минута славы» и др. 

14 ноября Арбитражный суд Москвы обязал Google восстановить доступ к 12 YouTube-каналам телекомпании «Звезда». 

Кроме того, суд потребовал от Google вернуть доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ», который принадлежит Госдуме, и выплатить нижней палате парламента 1 млрд руб. Он был заблокирован в апреле 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине и введения против РФ санкций. В частности, в марте под ограничения США попали 328 депутатов Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных