Суд отказал Google в отмене штрафа ФАС в размере 2 млрд рублей

Кроме того, суд потребовал от Google вернуть доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ», который принадлежит Госдуме, и выплатить нижней палате парламента 1 млрд руб. Он был заблокирован в апреле 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине и введения против РФ санкций. В частности, в марте под ограничения США попали 328 депутатов Госдумы.