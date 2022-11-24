Суд отказал Google в отмене штрафа ФАС в размере 2 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС России наложить штраф в 2 млрд руб. на американскую компанию Google из-за непрозрачности правил блокировки аккаунтов на YouTube, следует из данных картотеки суда.
«Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью», — говорится в решении суда.
Иск Google отклонил суд первой инстанции. Компания пыталась оспорить решение ФАС о нарушениях Google антимонопольного законодательства, а также штраф в размере 2 млрд руб.
ФАС России оштрафовала Google на 2 млрд руб. в июле. Регулятор обвинил корпорацию в непрозрачности и необъективности правил платформы, которые, по мнению ФАС, приводят к внезапным блокировкам аккаунтов. Компания должна была оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.
На фоне спецоперации России на Украине Google заблокировала ряд YouTube-каналов, которые принадлежат российским компаниям и телеканалам.
Так, 7 ноября суд признал незаконными действия Google по ограничению доступа к аккаунтам «Первого канала» и другим проектам вещателя. Теперь компания должна восстановить доступ к страницам «Первого канала», «Вечернего Урганта», «Пусть говорят», «Жить здорово», «Минута славы» и др.
14 ноября Арбитражный суд Москвы обязал Google восстановить доступ к 12 YouTube-каналам телекомпании «Звезда».
Кроме того, суд потребовал от Google вернуть доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ», который принадлежит Госдуме, и выплатить нижней палате парламента 1 млрд руб. Он был заблокирован в апреле 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине и введения против РФ санкций. В частности, в марте под ограничения США попали 328 депутатов Госдумы.
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