Суд удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к Google на 1 млрд рублей

Он поручил комитету по вопросам семьи, женщин и детей подумать, каким образом следует распределить средства для решения проблем детей. Политик также заявил, что если российская «дочка» Google попытается уйти от выплат по иску с помощью процедуры банкротства, то подключиться к ситуации придется комитету по безопасности и противодействию коррупции. По его словам, при таком сценарии депутатам предстоит найти способ вернуть средства.