Суд удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к Google на 1 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к «Гугл» на 1 млрд руб. Кроме того, американская компания должна вернуть доступ к YouTube-аккаунту Госдумы. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин, передает пресс-служба нижней палаты парламента.
Отмечается, что если Google проигнорирует решение суда, то ежедневно с компании будут взыскивать неустойку в размере 100 000 руб. до достижения 1 млрд руб. Каждую неделю неустойка будет увеличиваться вдвое.
«Так себя вести с парламентом России — это не с президентом США [Дональдом] Трампом. Государственную думу нельзя отключать от коммуникаций, даже если это международная компания», — заявил Володин.
Он поручил комитету по вопросам семьи, женщин и детей подумать, каким образом следует распределить средства для решения проблем детей. Политик также заявил, что если российская «дочка» Google попытается уйти от выплат по иску с помощью процедуры банкротства, то подключиться к ситуации придется комитету по безопасности и противодействию коррупции. По его словам, при таком сценарии депутатам предстоит найти способ вернуть средства.
Google заблокировала YouTube-канал «Дума ТВ» в апреле 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине и введения против РФ санкций. В частности, в марте под ограничения США попали 328 депутатов Госдумы.
В августе канал подал иск к Google, об этом сообщил в Telegram депутат ГД Антон Горелкин. В сентябре Арбитражный суд Москвы принял решение арестовать счета и имущество ООО «Гугл» на 1 млрд руб. в качестве обеспечительной меры по иску «Думы ТВ».
Вместе с тем 12 сентября суд начал процедуру банкротства российской «дочки» Google. Рассмотрение дела о банкротстве компании назначено на 13 марта 2023 г.
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