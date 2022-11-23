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Суд удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к Google на 1 млрд рублей

Ведомости

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к «Гугл» на 1 млрд руб. Кроме того, американская компания должна вернуть доступ к YouTube-аккаунту Госдумы. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин, передает пресс-служба нижней палаты парламента.

Отмечается, что если Google проигнорирует решение суда, то ежедневно с компании будут взыскивать неустойку в размере 100 000 руб. до достижения 1 млрд руб. Каждую неделю неустойка будет увеличиваться вдвое.

«Так себя вести с парламентом России — это не с президентом США [Дональдом] Трампом. Государственную думу нельзя отключать от коммуникаций, даже если это международная компания», — заявил Володин.

Он поручил комитету по вопросам семьи, женщин и детей подумать, каким образом следует распределить средства для решения проблем детей. Политик также заявил, что если российская «дочка» Google попытается уйти от выплат по иску с помощью процедуры банкротства, то подключиться к ситуации придется комитету по безопасности и противодействию коррупции. По его словам, при таком сценарии депутатам предстоит найти способ вернуть средства.

Google заблокировала YouTube-канал «Дума ТВ» в апреле 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине и введения против РФ санкций. В частности, в марте под ограничения США попали 328 депутатов Госдумы.

В августе канал подал иск к Google, об этом сообщил в Telegram депутат ГД Антон Горелкин. В сентябре Арбитражный суд Москвы принял решение арестовать счета и имущество ООО «Гугл» на 1 млрд руб. в качестве обеспечительной меры по иску «Думы ТВ».

Вместе с тем 12 сентября суд начал процедуру банкротства российской «дочки» Google. Рассмотрение дела о банкротстве компании назначено на 13 марта 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных