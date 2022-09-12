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Бизнес

Суд начал процедуру банкротства российской «дочки» Google

Ведомости

12 сентября Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление «Гугл» о банкротстве и начал процедуру банкротства компании. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Признать заявление <...> обоснованным, ввести процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев», — сказал судья.

Как отмечает агентство, заседание продлилось несколько минут. При этом представители кредиторов на суд не явились, в зале присутствовали только юристы российской «дочки» Google. По информации «Интерфакса», рассмотрение дела о банкротстве компании суд назначил на 13 марта 2023 г.

Представители «Гугл» пояснили, что неисполненные обязательства компании перед кредиторами превышают 19 млрд руб. В то же время активы «дочки» оцениваются в 3,5 млрд руб., а еще 1,2 млрд руб. арестованы на счетах. 

Google начала процедуру банкротства своей российской «дочки» 18 мая 2022 г. В компании пояснили, что решение связано с «невозможностью исполнения денежных обязательств». 16 июня компания подала заявление в Арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве. 

В 2021 г. московский суд наложил на Google оборотный штраф в размере 7,22 млрд руб. по искам Роскомнадзора за повторное неудаление запрещенной информации. Компания должна была добровольно выплатить его до 19 марта, однако не сделала этого. 29 апреля судебные приставы возбудили исполнительное производство для взыскания штрафа. 

Также Google была оштрафована на несколько десятков миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. В 2021 г. сумма штрафов достигла 58 млн руб., Google отказалась удалять более 2600 материалов. В феврале 2022 г. компанию вновь оштрафовали на 3,5 млн руб. за отказ удалить контент, запрещенный в России. Спустя месяц Google получила новый штраф в размере 11 млн руб. за фейки о ходе спецоперации на Украине, распространенные на YouTube.

Также 18 июля компании назначили второй оборотный штраф в размере 21,7 млрд руб. Google признали виновной за повторное неудаление материалов на YouTube. Уточняется, что они содержали недостоверную информацию о ходе спецоперации, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации, а также запрещенный в РФ контент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных