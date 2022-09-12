Суд начал процедуру банкротства российской «дочки» Google

Также Google была оштрафована на несколько десятков миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. В 2021 г. сумма штрафов достигла 58 млн руб., Google отказалась удалять более 2600 материалов. В феврале 2022 г. компанию вновь оштрафовали на 3,5 млн руб. за отказ удалить контент, запрещенный в России. Спустя месяц Google получила новый штраф в размере 11 млн руб. за фейки о ходе спецоперации на Украине, распространенные на YouTube.