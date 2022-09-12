Суд начал процедуру банкротства российской «дочки» Google
12 сентября Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление «Гугл» о банкротстве и начал процедуру банкротства компании. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
«Признать заявление <...> обоснованным, ввести процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев», — сказал судья.
Как отмечает агентство, заседание продлилось несколько минут. При этом представители кредиторов на суд не явились, в зале присутствовали только юристы российской «дочки» Google. По информации «Интерфакса», рассмотрение дела о банкротстве компании суд назначил на 13 марта 2023 г.
Представители «Гугл» пояснили, что неисполненные обязательства компании перед кредиторами превышают 19 млрд руб. В то же время активы «дочки» оцениваются в 3,5 млрд руб., а еще 1,2 млрд руб. арестованы на счетах.
В 2021 г. московский суд наложил на Google оборотный штраф в размере 7,22 млрд руб. по искам Роскомнадзора за повторное неудаление запрещенной информации. Компания должна была добровольно выплатить его до 19 марта, однако не сделала этого. 29 апреля судебные приставы возбудили исполнительное производство для взыскания штрафа.
Также Google была оштрафована на несколько десятков миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. В 2021 г. сумма штрафов достигла 58 млн руб., Google отказалась удалять более 2600 материалов. В феврале 2022 г. компанию вновь оштрафовали на 3,5 млн руб. за отказ удалить контент, запрещенный в России. Спустя месяц Google получила новый штраф в размере 11 млн руб. за фейки о ходе спецоперации на Украине, распространенные на YouTube.
Также 18 июля компании назначили второй оборотный штраф в размере 21,7 млрд руб. Google признали виновной за повторное неудаление материалов на YouTube. Уточняется, что они содержали недостоверную информацию о ходе спецоперации, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации, а также запрещенный в РФ контент.
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