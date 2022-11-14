Суд обязал Google разблокировать 12 YouTube-каналов телекомпании «Звезда»

Речь идет о восстановлении доступа к каналам Телеканал «Звезда», «Сегодня утром», «Секретная папка», «Код доступа» и др. В случае неисполнения решения суда – американской Google LLC и ООО «Гугл» – с третьего дня с даты принятия решения будет начисляться неустойка в 100 000 рублей в день, с еженедельным увеличением этой суммы в два раза.