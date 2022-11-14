Суд обязал Google разблокировать 12 YouTube-каналов телекомпании «Звезда»
Арбитражный суд Москвы обязал структуры Google восстановить доступ к 12 YouTube-каналм телекомпании «Звезда», передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Речь идет о восстановлении доступа к каналам Телеканал «Звезда», «Сегодня утром», «Секретная папка», «Код доступа» и др. В случае неисполнения решения суда – американской Google LLC и ООО «Гугл» – с третьего дня с даты принятия решения будет начисляться неустойка в 100 000 рублей в день, с еженедельным увеличением этой суммы в два раза.
7 ноября суд признал незаконными действия Google по ограничению доступа к YouTube-каналам «Первого канала» и другим проектам вещателя. Теперь Google должен восстановить доступ к аккаунтам «Первого канала», «Вечернего Урганта», «Пусть говорят», «Жить здорово», «Минута славы» и другим проектам телеканала.
Выполнить указание суда американская компания должна в течение пяти дней. В противном случае Google должна будет заплатить «Первому каналу» судебную неустойку в 100 000 руб. «за каждый день неисполнения судебного акта.
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