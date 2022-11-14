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Суд обязал Google разблокировать 12 YouTube-каналов телекомпании «Звезда»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы обязал структуры Google восстановить доступ к 12 YouTube-каналм телекомпании «Звезда», передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Речь идет о восстановлении доступа к каналам Телеканал «Звезда», «Сегодня утром», «Секретная папка», «Код доступа» и др. В случае неисполнения решения суда – американской Google LLC и ООО «Гугл» – с третьего дня с даты принятия решения будет начисляться неустойка в 100 000 рублей в день, с еженедельным увеличением этой суммы в два раза.

7 ноября суд признал незаконными действия Google по ограничению доступа к YouTube-каналам «Первого канала» и другим проектам вещателя. Теперь Google должен восстановить доступ к аккаунтам «Первого канала», «Вечернего Урганта», «Пусть говорят», «Жить здорово», «Минута славы» и другим проектам телеканала. 

Выполнить указание суда американская компания должна в течение пяти дней. В противном случае Google должна будет заплатить «Первому каналу» судебную неустойку в 100 000 руб. «за каждый день неисполнения судебного акта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных