РБК: Россия в январе-феврале нарастила поставки платины в Китай почти в 300 раз

Как писали ранее «Ведомости» со ссылкой на данные Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC), мировой дефицит платины в 2023 г. составит 303 000 унций. При этом спрос на нее вырастет на 19%, а предложение увеличится всего на 2%. Но промышленный спрос на платину все равно вырастет на 10% по сравнению с 2022 г. Там также отметили, что в 2022 г. объем китайский объем импорта платины значительно превысил спрос.