Газета
Бизнес

РБК: Россия в январе-феврале нарастила поставки платины в Китай почти в 300 раз

Ведомости

Китайский импорт платины из России в январе-феврале вырос год к году в 279 раз в физическом выражении (с 5,99 кг до 1,67 т) и в 265 раз – в денежном выражении (с $0,2 млн до $53 млн). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Объемы поставок палладия при этом выросли в 8,5 раза и составили 2,72 т, а в денежном выражении – в 5,6 раза (с $27 млн до $152 млн). Поставки родия в физическом выражении увеличились в семь раз – до 0,19 т, в денежном – в шесть раз, до $76 млн.

В 2022 г. же физические объемы поставок платины из РФ упали на 33% (до 8,99 т), в денежном же выражении они сократились почти вдвое – до $280,1 млн. Поставки палладия в прошлом году увеличились на 43% и составили 9,03 т (в деньгах – $583,8 млн +23,6%), а родия – на 67% – до 0,52 т ($238,5 млн, +13%).

В «Норникеле» отказались комментировать данные китайской таможни, назвав эту информацию коммерчески чувствительной. При этом летом 2022 г. совладелец и президент «Норникеля» Владимир Потанин говорил, что из-за «санкционного встречного ветра» компания вынуждена переориентировать часть своих поставок на рынки Азии. Доля Европы в общей выручке компании по итогам 2022 г. сократилась с 53% до 47%, а доля Азии увеличилась с 27% до 31%.

Как писали ранее «Ведомости» со ссылкой на данные Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC), мировой дефицит платины в 2023 г. составит 303 000 унций. При этом спрос на нее вырастет на 19%, а предложение увеличится всего на 2%. Но промышленный спрос на платину все равно вырастет на 10% по сравнению с 2022 г. Там также отметили, что в 2022 г. объем китайский объем импорта платины значительно превысил спрос.

На Россию, по данным голландского банка ABN Amro, приходится 11% мирового производства платины (19 000 кг из 180 000 кг), что делает ее вторым по величине производителем в мире после Южной Африки. Но в контексте мировых поставок драгметалла доля ГМК «Норникель» еще больше – около 40%.

Ранее по теме: «Норникель» в 2022 году снизил чистую прибыль на 16%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных