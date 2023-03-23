РБК: Россия в январе-феврале нарастила поставки платины в Китай почти в 300 раз
Объемы поставок палладия при этом выросли в 8,5 раза и составили 2,72 т, а в денежном выражении – в 5,6 раза (с $27 млн до $152 млн). Поставки родия в физическом выражении увеличились в семь раз – до 0,19 т, в денежном – в шесть раз, до $76 млн.
В 2022 г. же физические объемы поставок платины из РФ упали на 33% (до 8,99 т), в денежном же выражении они сократились почти вдвое – до $280,1 млн. Поставки палладия в прошлом году увеличились на 43% и составили 9,03 т (в деньгах – $583,8 млн +23,6%), а родия – на 67% – до 0,52 т ($238,5 млн, +13%).
В «Норникеле» отказались комментировать данные китайской таможни, назвав эту информацию коммерчески чувствительной. При этом летом 2022 г. совладелец и президент «Норникеля» Владимир Потанин говорил, что из-за «санкционного встречного ветра» компания вынуждена переориентировать часть своих поставок на рынки Азии. Доля Европы в общей выручке компании по итогам 2022 г. сократилась с 53% до 47%, а доля Азии увеличилась с 27% до 31%.
Как писали ранее «Ведомости» со ссылкой на данные Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC), мировой дефицит платины в 2023 г. составит 303 000 унций. При этом спрос на нее вырастет на 19%, а предложение увеличится всего на 2%. Но промышленный спрос на платину все равно вырастет на 10% по сравнению с 2022 г. Там также отметили, что в 2022 г. объем китайский объем импорта платины значительно превысил спрос.
На Россию, по данным голландского банка ABN Amro, приходится 11% мирового производства платины (19 000 кг из 180 000 кг), что делает ее вторым по величине производителем в мире после Южной Африки. Но в контексте мировых поставок драгметалла доля ГМК «Норникель» еще больше – около 40%.