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Мишустин заявил о комфортных условиях работы иностранных компаний в России

Ведомости

В России создали необходимые условия для работы иностранных компаний, в том числе для бизнеса из недружественных государств. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г.

«Мы создавали все необходимые условия для работы тех компаний, кто видит свое будущее в России. В том числе и для иностранного бизнеса из недружественных государств. Несмотря на все ограничения, отрицание прав собственности, дискриминационные меры, с которыми столкнулся российский бизнес на Западе, у нас иностранным компаниям работалось и работается комфортно», — подчеркнул он.

Мишустин добавил, что Россия «всегда открыта для перспективных проектов» и будет поддерживать бизнес, который решит работать в стране. Он отметил, что в случае ухода иностранных брендов с российского рынка правительства «будет защищать интересы наших людей».

В начале января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России остались 75,9% иностранных компаний. По его мнению, это говорит о вере бизнеса «в хорошие перспективы развития» российской экономики. Володин отметил, что ушедшие с рынка зарубежные компании «терпят миллиардные издержки».

В феврале президент РФ Владимир Путин указал на огромные убытки иностранных компаний, которые «под давлением своих правительств» ушли с российского рынка. По его словам, многие из них, в том числе те, кого он знает лично, делают это без удовольствия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных