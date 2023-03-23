Мишустин заявил о комфортных условиях работы иностранных компаний в России
В России создали необходимые условия для работы иностранных компаний, в том числе для бизнеса из недружественных государств. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г.
«Мы создавали все необходимые условия для работы тех компаний, кто видит свое будущее в России. В том числе и для иностранного бизнеса из недружественных государств. Несмотря на все ограничения, отрицание прав собственности, дискриминационные меры, с которыми столкнулся российский бизнес на Западе, у нас иностранным компаниям работалось и работается комфортно», — подчеркнул он.
Мишустин добавил, что Россия «всегда открыта для перспективных проектов» и будет поддерживать бизнес, который решит работать в стране. Он отметил, что в случае ухода иностранных брендов с российского рынка правительства «будет защищать интересы наших людей».
В начале января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России остались 75,9% иностранных компаний. По его мнению, это говорит о вере бизнеса «в хорошие перспективы развития» российской экономики. Володин отметил, что ушедшие с рынка зарубежные компании «терпят миллиардные издержки».
В феврале президент РФ Владимир Путин указал на огромные убытки иностранных компаний, которые «под давлением своих правительств» ушли с российского рынка. По его словам, многие из них, в том числе те, кого он знает лично, делают это без удовольствия.