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Бизнес

Володин: 75,9% иностранных компаний остались в России

Ведомости

В России остались 75,9% иностранных компаний, они верят в хорошие перспективы развития российской экономики. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«75,9% иностранных компаний осталось в России. Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки», — написал он в своем Telegram-канале. 

Вместе с тем освободившиеся ниши стали заполнять отечественные предприятия, добавил Володин. По словам председателя Госдумы, производство одежды в РФ выросло на 42%, а выпуск лекарств — на 15%. 

Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, подчеркнул Володин. Он пояснил, что заработанные средства должны оставаться в стране и идти на ее развитие. Спикер Госдумы заявил, что это является приоритетом Госдумы.

Володин напомнил, что в 2022 г. нижняя палата приняла закон о запрете выдачи лицензий на разработку недр, месторождений нефти и газа иностранным компаниям. Теперь предприятия обязаны создавать юридические лица в РФ. Также в России запрещено иностранное участие в концессиях, связанных с транспортной инфраструктурой и перевозками, отметил он.

9 августа 2022 г. Володин говорил о 77,6% оставшихся в РФ иностранных компаний. По его данным, всего в стране работало 1382 зарубежных предприятия. Спикер Госдумы заявил, что иностранные компании уходят с российского рынка неохотно из-за издержек и «отсутствия перспектив вернуться».

Зарубежные компании стали покидать российский рынок на фоне начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 г. В частности, от бизнеса в РФ уже отказались IKEA, H&M, Toyota, Nissan, Electrolux и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных