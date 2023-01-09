Володин: 75,9% иностранных компаний остались в России

Володин напомнил, что в 2022 г. нижняя палата приняла закон о запрете выдачи лицензий на разработку недр, месторождений нефти и газа иностранным компаниям. Теперь предприятия обязаны создавать юридические лица в РФ. Также в России запрещено иностранное участие в концессиях, связанных с транспортной инфраструктурой и перевозками, отметил он.