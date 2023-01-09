Володин: 75,9% иностранных компаний остались в России
В России остались 75,9% иностранных компаний, они верят в хорошие перспективы развития российской экономики. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«75,9% иностранных компаний осталось в России. Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки», — написал он в своем Telegram-канале.
Вместе с тем освободившиеся ниши стали заполнять отечественные предприятия, добавил Володин. По словам председателя Госдумы, производство одежды в РФ выросло на 42%, а выпуск лекарств — на 15%.
Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, подчеркнул Володин. Он пояснил, что заработанные средства должны оставаться в стране и идти на ее развитие. Спикер Госдумы заявил, что это является приоритетом Госдумы.
Володин напомнил, что в 2022 г. нижняя палата приняла закон о запрете выдачи лицензий на разработку недр, месторождений нефти и газа иностранным компаниям. Теперь предприятия обязаны создавать юридические лица в РФ. Также в России запрещено иностранное участие в концессиях, связанных с транспортной инфраструктурой и перевозками, отметил он.
9 августа 2022 г. Володин говорил о 77,6% оставшихся в РФ иностранных компаний. По его данным, всего в стране работало 1382 зарубежных предприятия. Спикер Госдумы заявил, что иностранные компании уходят с российского рынка неохотно из-за издержек и «отсутствия перспектив вернуться».
Зарубежные компании стали покидать российский рынок на фоне начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 г. В частности, от бизнеса в РФ уже отказались IKEA, H&M, Toyota, Nissan, Electrolux и др.