В «Роснефти» сообщили о планах регулярно размещать облигации в юанях

Кроме того, в марте компания разместила второй выпуск облигаций в юанях, ставка первого купона 10-летних бумаг с офертой через год составила 3,5% годовых, объем размещения — 15 млрд юаней. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 юаней. Сбор заявок прошел 15 марта, а техразмещение — 20 марта.