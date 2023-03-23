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Бизнес

В «Роснефти» сообщили о планах регулярно размещать облигации в юанях

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«Роснефть» планирует регулярно размещать облигации в юанях с различными сроками обращения. Об этом сообщил директор департамента структурного финансирования и долговых обязательств НК «Роснефть» Алексей Лизунов. 

«Мы планируем в дальнейшем осуществлять регулярный выход на первичный рынок с облигациями в юанях с разными сроками», — заявил он (цитата по ТАСС). По словам Лизунова, таким образом компания хочет повысить эффективность ценообразования по новым выпускам долговых инструментов. 

В сентябре 2022 г. «Роснефть» разместила дебютный выпуск облигаций в китайских юанях общим объемом 15 млрд юаней. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через два года по ставке 3,05% годовых. 

Кроме того, в марте компания разместила второй выпуск облигаций в юанях, ставка первого купона 10-летних бумаг с офертой через год составила 3,5% годовых, объем размещения — 15 млрд юаней. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 юаней. Сбор заявок прошел 15 марта, а техразмещение — 20 марта. 

Это размещение стало самым крупным среди эмиссий корпоративных облигаций на российском рынке за всю его историю, говорил старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев называл облигации «Роснефти» в юанях привлекательными для инвесторов: они находятся среди лидеров по среднедневному объему оборота и количеству сделок на Московской бирже в юаневом сегменте.

Ранее по теме: «Роснефть» разместила рекордный выпуск облигаций в юанях

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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