В «Роснефти» сообщили о планах регулярно размещать облигации в юанях
«Мы планируем в дальнейшем осуществлять регулярный выход на первичный рынок с облигациями в юанях с разными сроками», — заявил он (цитата по ТАСС). По словам Лизунова, таким образом компания хочет повысить эффективность ценообразования по новым выпускам долговых инструментов.
В сентябре 2022 г. «Роснефть» разместила дебютный выпуск облигаций в китайских юанях общим объемом 15 млрд юаней. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через два года по ставке 3,05% годовых.
Кроме того, в марте компания разместила второй выпуск облигаций в юанях, ставка первого купона 10-летних бумаг с офертой через год составила 3,5% годовых, объем размещения — 15 млрд юаней. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 юаней. Сбор заявок прошел 15 марта, а техразмещение — 20 марта.
Это размещение стало самым крупным среди эмиссий корпоративных облигаций на российском рынке за всю его историю, говорил старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит.
Аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев называл облигации «Роснефти» в юанях привлекательными для инвесторов: они находятся среди лидеров по среднедневному объему оборота и количеству сделок на Московской бирже в юаневом сегменте.