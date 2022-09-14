«Роснефть» разместила дебютный выпуск облигаций в китайских юанях общим объемом 15 млрд

«На протяжении почти 15 лет курс юаня к доллару США оставался достаточно стабильным. С 2008 г. курс китайской национальной валюты держался в узком диапазоне 6-7 юаней за доллар. Это говорит о том, что стоимость финансирования, привлекаемого в юанях и долларах США, можно сравнивать между собой», – добавил он.