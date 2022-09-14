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«Роснефть» разместила дебютный выпуск облигаций в китайских юанях общим объемом 15 млрд

Ставка оказалась ниже ориентира – 3,05%
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

«Роснефть» разместила дебютный выпуск облигаций в китайских юанях общим объемом 15 млрд, офертой на два года по ставке 3,05% годовых, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Газпромбанка. «Это знаковая сделка и реальный прорыв в развитии финансового рынка страны», – отметил глава блока рынков капитала Газпромбанка (его слова приводятся в сообщении банка).

«Дебютный выпуск компании в юанях беспрецеденен. Это крупнейшее в рублевом эквиваленте рыночное корпоративное размещение облигаций на локальном российском рынке за всю его историю – 130 млрд руб. в эквиваленте», – добавили он.

Представитель банка также назвал установленный этим выпуском минимальный купон и уровень доходности в юанях новым и ликвидным ориентиром для всех российских заемщиков.

«Спрос был колоссальный, закрылись с переподпиской», – уточнил источник «Ведомостей» в «Роснефти». Обращение начнется 20 сентября. Изначально планировалось, что объем размещения составит не менее 10 млрд юаней, но впоследствии он был увеличен.

В свою очередь, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил, что стоимость привлеченных средств (3,05%) не только ниже стоимости других сопоставимых российских выпусков облигаций, но также ниже годовой базовой ставки по кредитам Народного банка Китая и показателей большинства выпусков облигаций крупнейших китайских нефтегазовых компаний на внутреннем рынке Китая с сопоставимыми сроками погашения.

«На протяжении почти 15 лет курс юаня к доллару США оставался достаточно стабильным. С 2008 г. курс китайской национальной валюты держался в узком диапазоне 6-7 юаней за доллар. Это говорит о том, что стоимость финансирования, привлекаемого в юанях и долларах США, можно сравнивать между собой», – добавил он.

Суверов также напомнил, что по данным Центробанка РФ, средний размер процентной ставки по кредитам сроком выше года в американских долларах, выданных российскими банками нефинансовым организациям в 2017-2021 гг., составил 5,14%, в I полугодии 2022 г. – 5,59%. Таким образом, стоимость привлечения «Роснефтью» финансирования через размещение облигаций в юанях более чем в 1,5 раза ниже средней исторической стоимости банковского кредитования в валюте на российском рынке.

Ранее по теме: «Роснефть» установила ориентир по ставке купона бондов в юанях не выше 3,15%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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