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Бизнес

РБК узнал о выходе Лисина из правления РСПП

Ведомости

Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин вышел из бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщил РБК со ссылкой на знакомый с решением правления источник.

Решение о выходе бизнесмена из бюро правления союза было принято единогласно 16 марта на съезде РСПП на основании его же заявления. Как уточняет источник РБК, в съезде принял участие президент России Владимир Путин.

Место Лисина может занять генеральный директор компании КамАЗ Сергей Когогин. 16 марта о его избрании сообщил президент РСПП Александр Шохин Путину, на что тот в шутку назвал Когогина «карьеристом». Источник газеты уточнил, что Лисин сохранил должность председателя налогового комитета РСПП.

«Ведомости» направили запрос представителю НЛМК.

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В число связанных с предпринимателем активов входят «Алтай Кокс», «ВИЗ-Сталь», Новолипецкий металлургический комбинат, Стойленский ГОК и предприятия НЛМК в Бельгии, США, Италии и др. Лисин в 2022 г. возглавил список Forbes богатейших российских бизнесменов с состоянием $18,4 млрд. По данным Bloomberg, его состояние оценивается в $20,6 млрд – в глобальном рейтинге агентства он находится на 77 месте.

Когогин возглавляет КамАЗ с 2002 г., а с 2009 г. входит в совет директоров АвтоВАЗа. После начала военной операции на Украине в 2022 г. ряд западных стран ввели санкции в отношении российских предпринимателей, сам Когогин попал под санкции США, Великобритании, Японии и Канады.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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