РБК узнал о выходе Лисина из правления РСПП

Когогин возглавляет КамАЗ с 2002 г., а с 2009 г. входит в совет директоров АвтоВАЗа. После начала военной операции на Украине в 2022 г. ряд западных стран ввели санкции в отношении российских предпринимателей, сам Когогин попал под санкции США, Великобритании, Японии и Канады.