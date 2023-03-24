РБК узнал о выходе Лисина из правления РСПП
Решение о выходе бизнесмена из бюро правления союза было принято единогласно 16 марта на съезде РСПП на основании его же заявления. Как уточняет источник РБК, в съезде принял участие президент России Владимир Путин.
Место Лисина может занять генеральный директор компании КамАЗ Сергей Когогин. 16 марта о его избрании сообщил президент РСПП Александр Шохин Путину, на что тот в шутку назвал Когогина «карьеристом». Источник газеты уточнил, что Лисин сохранил должность председателя налогового комитета РСПП.
«Ведомости» направили запрос представителю НЛМК.
В число связанных с предпринимателем активов входят «Алтай Кокс», «ВИЗ-Сталь», Новолипецкий металлургический комбинат, Стойленский ГОК и предприятия НЛМК в Бельгии, США, Италии и др. Лисин в 2022 г. возглавил список Forbes богатейших российских бизнесменов с состоянием $18,4 млрд. По данным Bloomberg, его состояние оценивается в $20,6 млрд – в глобальном рейтинге агентства он находится на 77 месте.
Когогин возглавляет КамАЗ с 2002 г., а с 2009 г. входит в совет директоров АвтоВАЗа. После начала военной операции на Украине в 2022 г. ряд западных стран ввели санкции в отношении российских предпринимателей, сам Когогин попал под санкции США, Великобритании, Японии и Канады.