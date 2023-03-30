«Коммерсантъ»: потребители отметили подорожание российского софта до 50%
Цены на отечественное программное обеспечение за 2022 г. выросли на 30-50%. Отметившие рост цен потребители связывают это с уходом западных поставщиков, пишет «Коммерсантъ».
В частности, подорожание российского софта на 20–40% год к году отметил зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов и на 30–50% – директор технологической практики «Технологии доверия» (бывший PwC) Юрий Швыдченко.
«Сейчас на рынке существует ограниченное количество поставщиков и почти бесконечное количество потребителей», – описал ситуацию Ульянов.
Швыдченко отметил, что рост цен наиболее заметен в системном ПО, офисном и в системах управления предприятиями.
Опрошенные газетой отечественные разработчики отчасти признают рост цен. Так, замгендиректора «Ред Софт» Рустам Рустамов отметил рост цен на «некоторую продукцию» из-за дополнительных инвестиций и увеличения персонала. В «Базальт СПО» признали подорожание лицензии на ОС на 10% из-за «годовой инфляции». При этом представители НТЦ ИТ РОСА (ОС РОСА) и ГК «Астра» (ОС Astra Linux) говорят, что цены остались на прежнем уровне.
По оценке директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, подорожание российского софта обусловлено повышением зарплат айтишников для их удержания в стране и обучения, а также сложностями с закупкой оборудования.
Как признался изданию один из крупных потребителей российского ПО, ему пришлось жаловаться в Минцифры из-за роста цен на отечественный софт. Ведомство при этом действительно обращалось к разработчикам с просьбой не завышать цены, указав на «достаточное количество льгот и преференций» для отрасли. Минцифры на вопросы издания ответило, что находится в контакте с отраслью и «примет меры для решения этого вопроса».
Контролем роста цен в России занимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС), но даже она не сможет существенно повлиять на ситуацию, отметила руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева. Эксперт напомнила, что по закону запрет на злоупотребление доминирующим положением не распространяется на владельцев результатов интеллектуальной деятельности, которыми и являются IT-компании.
Ранее в марте Минцифры сообщило, что предложит новую форму поддержки отечественных компаний, которые занимаются разработкой ПО. Новый механизм предусматривает заключение соглашений между правительством и разработчиками, подчеркнул замминистра. В соглашении должен будет быть закреплен функционал разрабатываемого ПО и график его разработки.
В начале февраля правительство одобрило законопроект о поддержке разработчиков ПО. Согласно ему, меры будут нацелены на оптимизацию подходов властей к регулированию мер поддержки для организаций, разрабатывающих его.