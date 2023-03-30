«Коммерсантъ»: потребители отметили подорожание российского софта до 50%

Как признался изданию один из крупных потребителей российского ПО, ему пришлось жаловаться в Минцифры из-за роста цен на отечественный софт. Ведомство при этом действительно обращалось к разработчикам с просьбой не завышать цены, указав на «достаточное количество льгот и преференций» для отрасли. Минцифры на вопросы издания ответило, что находится в контакте с отраслью и «примет меры для решения этого вопроса».