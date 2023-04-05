Минпромторг оценил объемы госзаказа на беспилотники в 100 млрд рублей на три года
Минпромторг оценивает объемы госзаказа на беспилотники в 2023 г. в 8,6 млрд руб., в 2024-2025 гг. — в 49,6 млрд руб., а в 2026 г. — в 42,1 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол по итогам совещаний под председательством первого вице-премьера России Андрея Белоусова.
В Минпромторге подтвердили утверждение протокола. Таким образом с 2023 по 2026 гг. объемы госзаказа на беспилотники составят чуть более 100 млрд руб., в том числе 36 млрд руб. со стороны госорганов, уточняет газета. Сейчас в бюджете на 2023-2025 гг. на закупки аппаратов заложено 18,8 млрд руб.
В целом до 2030 г. спрос на беспилотники оценивается в 200 млрд руб., включая 79 млрд руб. от госкомпаний. При этом 145 млрд руб. из этой суммы пойдет только на сами аппараты без учета продажи услуг. В ВЭБ.РФ, который собирается заниматься лизингом дронов, общий объем рынка к 2026 г. оценили в 500 млрд руб. «при условии стимулирования со стороны государства».
Источники в правительстве отметили, что объем закупок будет утвержден осенью при формировании бюджета на 2024-2026 гг. закреплен в паспорте нацпроекта по беспилотникам.
В Минпромторге уточнили, что в натуральном выражении речь идет о 480 000 беспилотников до 2030 г. Источники в ведомстве добавили, что до 2026 г. ожидается спрос 250 000 единиц техники, 90% объема составят легкие и средние машины (до 30 кг). В тяжелом сегменте подтвержден спрос на 500 вертолетов и более 160 мультироторов.
Гендиректор АНО «Агентство по технологическому развитию» Владимир Пастухов заявил, что, по экспертным оценкам, стоимость одного вертолета составляет около 100 млн руб. Другой источник отметил, что легкие беспилотники стоят от 300 тыс. руб. за штуку, тяжелые — 20–30 млн руб.
Кроме того, власти планируют ввести субсидии на лизинг, эксплуатацию и поддержку сервисных центров беспилотников. Их размер пока не утвержден. По оценке собеседников газеты в отрасли при госзаказе на 100 млрд руб. на меры поддержки потребуется 30–50 млрд руб.
В 2021 г. в России было произведено около 2500 беспилотников, в 2022 г. — более 5000. В конце 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству наладить производство беспилотников и утвердить до 1 июня 2023 г. стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г.