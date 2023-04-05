Минпромторг оценил объемы госзаказа на беспилотники в 100 млрд рублей на три года

В целом до 2030 г. спрос на беспилотники оценивается в 200 млрд руб., включая 79 млрд руб. от госкомпаний. При этом 145 млрд руб. из этой суммы пойдет только на сами аппараты без учета продажи услуг. В ВЭБ.РФ, который собирается заниматься лизингом дронов, общий объем рынка к 2026 г. оценили в 500 млрд руб. «при условии стимулирования со стороны государства».