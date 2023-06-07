«Пятерочку» оштрафовали на 300 000 рублей за ненадлежащую рекламу скидок пенсионерам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала «Пятерочку» на 300 000 руб. за вводящий в заблуждение рекламный ролик об акции «Пенсионерам скидки», сообщается на сайте ведомства.
В ФАС рассказали о жалобах россиян на рекламный ролик, который показывали в эфире «Первого канала» и «России-1». Информация в рекламе, пояснили в ведомстве, дает потребителям основания полагать, что акция распространяется на все товары в магазинах торговой сети, но на самом деле скидка действовала лишь для некоторых наименований. Полные сведения указывались лишь мелким шрифтом в дисклеймере, который демонстрировался в рекламе в течение короткого времени.
«Таким образом, существенная для потребителей информация обо всех условиях акции присутствовала в рекламе формально и не могла быть ими воспринята в полной мере из-за мелкого шрифта и краткого времени показа», – заключили в ФАС.
ФАС возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства, а затем дело об административном правонарушении. В результате торговая сеть была оштрафована на 300 000 руб.
30 мая ФАС сообщила о штрафе для Сбербанка на 600 000 руб. Банк, рассказали в ведомстве, в рекламе своего кредита важные сведения указывал мелким шрифтом, из-за чего потребители не получали полной информации о всех его условиях. В мае за аналогичные нарушения ФАС оштрафовала и банк «Открытие».