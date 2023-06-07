«Пятерочку» оштрафовали на 300 000 рублей за ненадлежащую рекламу скидок пенсионерам

В ФАС рассказали о жалобах россиян на рекламный ролик, который показывали в эфире «Первого канала» и «России-1». Информация в рекламе, пояснили в ведомстве, дает потребителям основания полагать, что акция распространяется на все товары в магазинах торговой сети, но на самом деле скидка действовала лишь для некоторых наименований. Полные сведения указывались лишь мелким шрифтом в дисклеймере, который демонстрировался в рекламе в течение короткого времени.