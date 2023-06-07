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«Пятерочку» оштрафовали на 300 000 рублей за ненадлежащую рекламу скидок пенсионерам

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала «Пятерочку» на 300 000 руб. за вводящий в заблуждение рекламный ролик об акции «Пенсионерам скидки», сообщается на сайте ведомства.

В ФАС рассказали о жалобах россиян на рекламный ролик, который показывали в эфире «Первого канала» и «России-1». Информация в рекламе, пояснили в ведомстве, дает потребителям основания полагать, что акция распространяется на все товары в магазинах торговой сети, но на самом деле скидка действовала лишь для некоторых наименований. Полные сведения указывались лишь мелким шрифтом в дисклеймере, который демонстрировался в рекламе в течение короткого времени.

«Таким образом, существенная для потребителей информация обо всех условиях акции присутствовала в рекламе формально и не могла быть ими воспринята в полной мере из-за мелкого шрифта и краткого времени показа», – заключили в ФАС.

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ФАС возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства, а затем дело об административном правонарушении. В результате торговая сеть была оштрафована на 300 000 руб.

30 мая ФАС сообщила о штрафе для Сбербанка на 600 000 руб. Банк, рассказали в ведомстве, в рекламе своего кредита важные сведения указывал мелким шрифтом, из-за чего потребители не получали полной информации о всех его условиях. В мае за аналогичные нарушения ФАС оштрафовала и банк «Открытие».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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