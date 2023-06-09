Apple не удалось в Верховном суде обжаловать штраф ФАС из-за ограничений в App Store
Верховный Суд подтвердил законность штрафа в размере 906 млн руб. для Apple по делу об ограничениях для приложений, размещаемых в App Store. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«Верховный Суд Российской Федерации отказал в передаче жалобы компании о законности штрафа антимонопольной службы», – уточнили в ведомстве.
По заявлению «Лаборатории Касперского» ФАС в 2020 г. признала, что компания Apple нарушила антимонопольное законодательство, и выдала предписание об устранении нарушений. Согласно документу, компания ограничивала разработчиков мобильных приложений родительского контроля, что не создавало конкуренцию на рынке. «Apple приняла дополнительное соглашение к DPLA (лицензионное соглашение с разработчиками), которое исключает применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков», – добавили в ФАС.
После этого компания Apple в судах нескольких инстанций обжаловала постановление о штрафе и предписание службы, но суды поддержали доводы ФАС. В феврале сообщалось, что компания исполнила предписание службы и оплатила штраф, деньги поступили в бюджет России.
17 января этого года ФАС оштрафовала компанию на 1,1 млрд руб. за навязывание российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях ее платежную систему и запрет на использование других способов оплаты.