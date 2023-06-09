Apple не удалось в Верховном суде обжаловать штраф ФАС из-за ограничений в App Store

По заявлению «Лаборатории Касперского» ФАС в 2020 г. признала, что компания Apple нарушила антимонопольное законодательство, и выдала предписание об устранении нарушений. Согласно документу, компания ограничивала разработчиков мобильных приложений родительского контроля, что не создавало конкуренцию на рынке. «Apple приняла дополнительное соглашение к DPLA (лицензионное соглашение с разработчиками), которое исключает применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков», – добавили в ФАС.