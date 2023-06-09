Газета
Бизнес

Apple не удалось в Верховном суде обжаловать штраф ФАС из-за ограничений в App Store

Ведомости

Верховный Суд подтвердил законность штрафа в размере 906 млн руб. для Apple по делу об ограничениях для приложений, размещаемых в App Store. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Верховный Суд Российской Федерации отказал в передаче жалобы компании о законности штрафа антимонопольной службы», – уточнили в ведомстве.

По заявлению «Лаборатории Касперского» ФАС в 2020 г. признала, что компания Apple нарушила антимонопольное законодательство, и выдала предписание об устранении нарушений. Согласно документу, компания ограничивала разработчиков мобильных приложений родительского контроля, что не создавало конкуренцию на рынке. «Apple приняла дополнительное соглашение к DPLA (лицензионное соглашение с разработчиками), которое исключает применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков», – добавили в ФАС.

После этого компания Apple в судах нескольких инстанций обжаловала постановление о штрафе и предписание службы, но суды поддержали доводы ФАС. В феврале сообщалось, что компания исполнила предписание службы и оплатила штраф, деньги поступили в бюджет России.

Ранее по теме: «Лаборатория Касперского» предотвратила кибератаку на своих сотрудников с iPhone

17 января этого года ФАС оштрафовала компанию на 1,1 млрд руб. за навязывание российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях ее платежную систему и запрет на использование других способов оплаты.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных