ФАС оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что сотрудники компании, которые заняты разработкой программного обеспечения, уже сейчас активно занимаются масштабной работой над тем, чтобы открыть ключевые элементы платформы Apple для сторонних разработчиков. В рамках этих нововведений разработчики смогут обходить ограничения компании, а также комиссию до 30% за платежи пользователей. Apple может внести изменения в рамках обновления iOS 17 в следующем году.