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ФАС оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Apple на 1,1 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства. Американская корпорация навязывала российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях ее платежную систему и запрещала использовать другие способы оплаты, пояснили в ФАС.

«Такую сумму компания должна заплатить за злоупотребление доминирующим положением. В июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании» , — говорится в сообщении.

Корпорация Apple должна выплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу, уточнили в пресс-службе ФАС.

15 декабря прошлого года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что Минцифры намерено подготовить законопроект, который обяжет Apple разрешать загружать на ее устройства сторонние приложения, а также оплачивать покупки не только через App Store на территории России. Отмечалось, что инициатива аналогична европейской. Шадаев допустил, что законопроект может быть внесен в Госдуму уже в I квартале 2023 г.

Агентство Bloomberg до этого сообщало, что Apple готовится разрешить альтернативные магазины приложений на своих устройствах iPhone и iPad и скачивать сторонние приложения в рамках изменений, направленных на соблюдение требований Европейского союза, которые вступят в силу в 2024 г.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что сотрудники компании, которые заняты разработкой программного обеспечения, уже сейчас активно занимаются масштабной работой над тем, чтобы открыть ключевые элементы платформы Apple для сторонних разработчиков. В рамках этих нововведений разработчики смогут обходить ограничения компании, а также комиссию до 30% за платежи пользователей. Apple может внести изменения в рамках обновления iOS 17 в следующем году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных