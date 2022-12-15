Минцифры заявило о планах обязать Apple разрешить установку сторонних приложений

«Мы сейчас будем готовить законопроект, аналогичный европейскому, по поводу того, что комиссия приняла Digital Markets Act, по которому обязали дать возможность и устанавливать приложения не из App Store, и оплачивать не из App Store. Мы такой законопроект тоже будем сейчас вносить, о том, что на территории Российской Федерации это тоже будет обязательно», — заявил Шадаев (цитата по «РИА Новости»)