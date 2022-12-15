Минцифры заявило о планах обязать Apple разрешить установку сторонних приложений
Минцифры намерено подготовить законопроект, который обяжет компанию Apple разрешать загружать на ее устройства сторонние приложения, а также оплачивать покупки не только через App Store на территории России, сообщил министр Максут Шадаев. Эта инициатива аналогична европейской.
«Мы сейчас будем готовить законопроект, аналогичный европейскому, по поводу того, что комиссия приняла Digital Markets Act, по которому обязали дать возможность и устанавливать приложения не из App Store, и оплачивать не из App Store. Мы такой законопроект тоже будем сейчас вносить, о том, что на территории Российской Федерации это тоже будет обязательно», — заявил Шадаев (цитата по «РИА Новости»)
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций допустил, что законопроект может быть внесен в Госдуму уже в I квартале 2023 г.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Apple готовится разрешить альтернативные магазины приложений на своих устройствах iPhone и iPad и скачивать сторонние приложения в рамках изменений, направленных на соблюдение требований Европейского союза, которые вступят в силу в 2024 г. Законы о цифровых услугах и о цифровых рынках нацелены на создание более безопасного цифрового пространства, в котором защищены основные права пользователей и созданы равные условия для бизнеса.
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что сотрудники компании, которые заняты разработкой программного обеспечения, уже сейчас активно занимаются масштабной работой над тем, чтобы открыть ключевые элементы платформы Apple для сторонних разработчиков. В рамках этих нововведений разработчики смогут обходить ограничения компании, а также комиссию до 30% за платежи пользователей. Apple может внести изменения в рамках обновления iOS 17 в следующем году.