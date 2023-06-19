Газета
Бизнес

Доходы оператора duty free в Сочи и «Внуково» выросли на треть

Ведомости

Доходы оператора магазинов беспошлинной торговли (duty free) в российских аэропортах «Внуково», «Пулково» и в Сочи по итогам 2022 г. выросли на треть по сравнению с 2021 г. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные бухгалтерской отчетности «дочек» международной группы Dufry.

В частности, выручка аэропорта «Внуково» по итогам прошлого года составила 4,5 млрд руб., что на 33% больше по сравнению с 2021 г. Чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза – до 701 млн руб. Выручка в аэропорту «Пулково» также выросла на 29,6% до 2,2 млрд руб. против 1,7 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль в duty free питерского аэропорта составила 94 млн руб. против убытка в 2,3 млн руб. в 2021 г.

Несмотря на закрытый аэропорт Краснодарского края, выручка юрлица «Нюанс Базэл», которое на 51% принадлежит Dufry, составила 1 млрд руб., что на 27% больше по сравнению с 2021 г. Вместе с тем чистая прибыль в магазинах беспошлинной торговли выросла почти в восемь раз – с 78,8 млн руб. до 628 млн руб. Такой рост связан с тем, что аэропорт в Сочи остался единственным работающим хабом на юге России после закрытия нескольких аэропортов. Это привело к рекордному пассажиропотоку – 13 млн человек в 2022 г.

Выручка магазинов беспошлинной торговли в «Домодедово» выросла на четверть – с 1,6 млрд руб. до 2,05 млрд руб. При этом в «Шереметьево» доходы оператора RegStaer по итогам 2022 г. снизились на 3,3% – с 230,7 млн руб. до 223,2 млн руб. Также за год убыток компании сократился – с 106,2 млн руб. до 10,4 млн руб. У другого крупного оператора «Империал дьюти фри», который работает под брендом Sheremetyevo Duty Free Heinemann (акционеры компании — аэропорт «Шереметьево» и немецкая компания Gebr. Heinemann) выручка составила 7 млрд руб. (-19%), а чистая прибыль сократилась в 21 раз – с 12,8 млрд руб. до 586,7 млн руб. По словам авиационного эксперта Григория Померанцева, такая динамика связана с перераспределением пассажиропотоков. Он отметил, что «Шереметьево» потерял больше пассажиров по международным рейсам, чем другие аэропорты.

Ранее по теме: Эксперты оценили разрешение на продажу алкоголя пассажирам внутренних авиарейсов

22 июня 2022 г. в Совфеде одобрили закон, разрешающий реализацию товаров беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим из России в страны ЕАЭС. До сих пор покупать товары в магазинах duty free могли только внутрисоюзные пассажиры, вылетающие из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных