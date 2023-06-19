Доходы оператора duty free в Сочи и «Внуково» выросли на треть
В частности, выручка аэропорта «Внуково» по итогам прошлого года составила 4,5 млрд руб., что на 33% больше по сравнению с 2021 г. Чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза – до 701 млн руб. Выручка в аэропорту «Пулково» также выросла на 29,6% до 2,2 млрд руб. против 1,7 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль в duty free питерского аэропорта составила 94 млн руб. против убытка в 2,3 млн руб. в 2021 г.
Несмотря на закрытый аэропорт Краснодарского края, выручка юрлица «Нюанс Базэл», которое на 51% принадлежит Dufry, составила 1 млрд руб., что на 27% больше по сравнению с 2021 г. Вместе с тем чистая прибыль в магазинах беспошлинной торговли выросла почти в восемь раз – с 78,8 млн руб. до 628 млн руб. Такой рост связан с тем, что аэропорт в Сочи остался единственным работающим хабом на юге России после закрытия нескольких аэропортов. Это привело к рекордному пассажиропотоку – 13 млн человек в 2022 г.
Выручка магазинов беспошлинной торговли в «Домодедово» выросла на четверть – с 1,6 млрд руб. до 2,05 млрд руб. При этом в «Шереметьево» доходы оператора RegStaer по итогам 2022 г. снизились на 3,3% – с 230,7 млн руб. до 223,2 млн руб. Также за год убыток компании сократился – с 106,2 млн руб. до 10,4 млн руб. У другого крупного оператора «Империал дьюти фри», который работает под брендом Sheremetyevo Duty Free Heinemann (акционеры компании — аэропорт «Шереметьево» и немецкая компания Gebr. Heinemann) выручка составила 7 млрд руб. (-19%), а чистая прибыль сократилась в 21 раз – с 12,8 млрд руб. до 586,7 млн руб. По словам авиационного эксперта Григория Померанцева, такая динамика связана с перераспределением пассажиропотоков. Он отметил, что «Шереметьево» потерял больше пассажиров по международным рейсам, чем другие аэропорты.
22 июня 2022 г. в Совфеде одобрили закон, разрешающий реализацию товаров беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим из России в страны ЕАЭС. До сих пор покупать товары в магазинах duty free могли только внутрисоюзные пассажиры, вылетающие из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.