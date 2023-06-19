Доходы оператора duty free в Сочи и «Внуково» выросли на треть

Выручка магазинов беспошлинной торговли в «Домодедово» выросла на четверть – с 1,6 млрд руб. до 2,05 млрд руб. При этом в «Шереметьево» доходы оператора RegStaer по итогам 2022 г. снизились на 3,3% – с 230,7 млн руб. до 223,2 млн руб. Также за год убыток компании сократился – с 106,2 млн руб. до 10,4 млн руб. У другого крупного оператора «Империал дьюти фри», который работает под брендом Sheremetyevo Duty Free Heinemann (акционеры компании — аэропорт «Шереметьево» и немецкая компания Gebr. Heinemann) выручка составила 7 млрд руб. (-19%), а чистая прибыль сократилась в 21 раз – с 12,8 млрд руб. до 586,7 млн руб. По словам авиационного эксперта Григория Померанцева, такая динамика связана с перераспределением пассажиропотоков. Он отметил, что «Шереметьево» потерял больше пассажиров по международным рейсам, чем другие аэропорты.