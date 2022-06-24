Магазины duty free для вылетающих из России в ЕАЭС могут открыться летом

Магазины duty free для пассажиров, вылетающих из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут открыться в начале августа, об этом «Известиям» рассказали в аэропортовом холдинге и в Евразийской ассоциации беспошлинной торговли. При этом стоимость товаров в этих магазинах будет выше на 30%, чем в «международных» duty free.