Магазины duty free для вылетающих из России в ЕАЭС могут открыться летом
Магазины duty free для пассажиров, вылетающих из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут открыться в начале августа, об этом «Известиям» рассказали в аэропортовом холдинге и в Евразийской ассоциации беспошлинной торговли. При этом стоимость товаров в этих магазинах будет выше на 30%, чем в «международных» duty free.
«Сегодня работа Федеральной таможенной службы (ФТС) по разработке правил начата — служба определит, по каким правилам и каким образом будет осуществляться продажа этих товаров для пассажиров, вылетающих в ЕАЭС. По оптимистичным прогнозам, запуск продаж случится не раньше 1 августа 2022 г.», — сообщил представитель группы «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара) Виталий Коренюгин.
В то же время оператор аэропорта «Пулково» сообщил, что запуск продаж будет возможен «не ранее издания дополнительных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок сдачи отчетности по таким продажам и уплату продавцом налогов, пошлин и акцизов с этих продаж», которые должны разработать Минфин и ФТС. Он также отметил, что владельцам магазинов потребуется доработка программных продуктов, установленных на кассовых аппаратах.
При этом стоимость товаров для вылетающих в ЕАЭС окажется на 30% выше, чем для тех, кто летит «в третьи страны», поскольку продукция не вступает в оборот на территории Таможенного союза, уточнили собеседники издания. В итоговую цену «будут включены ввозной НДС, ввозная таможенная пошлина и акцизный налог для акцизных товаров (алкоголь и табак)», объяснила исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзолбаева.
22 июня в Совфеде одобрили закон, разрешающий реализацию товаров беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим из России в страны ЕАЭС. До сих пор покупать товары в магазинах duty free могли только внутрисоюзные пассажиры, вылетающие из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Росациация и Ростуризм не обладают статистическими данными по объему пассажиропотока в страны ЕАЭС – они приводят данные только по полетам внутри СНГ (в него входят девять стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Молдова и Азербайджан). Согласно информации за 2021 г., пассажиропоток в страны СНГ составил 6,5 млн человек – 28% от международного трафика.
Общее число магазинов duty free в российских аэропортах составляет 240 торговых точек, 30% из которых сейчас не работают из-за падения авиатрафика, уточнила Фатима Дзолбаева. В состав ЕАЭС входит пять стран: Армения, Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Россия.