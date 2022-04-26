Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Власти хотят разрешить duty free пассажирам внутри ЕАЭС

Чтобы поддержать падающие продажи в магазинах беспошлинной торговли
Анастасия Бойко
Магазины duty free продают товары по цене, не включающей некоторые виды акцизов, пошлин, а также НДС, при условии что эти товары будут вывезены из страны / Максим Стулов / Ведомости

Предложение разрешить реализацию товаров беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим в страны ЕАЭС из России, содержится в дополнительном перечне мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций. Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минпромторг представили положительное заключение на предложение бизнеса, подтвердил источник, близкий к правительству. Этот вопрос обсуждается, но на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) еще не выносился, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник.

В 2019 г. в ЕАЭС вступила в силу норма, разрешающая делать покупки в магазинах беспошлинной торговли внутрисоюзным пассажирам, вылетающим из других стран Союза: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Согласно Таможенному кодексу (ТК) ЕАЭС, приобретать товары duty free могут физлица, въезжающие и выезжающие из одной страны Союза в другую. При этом в российском законодательстве содержится «некорректная формулировка», исключающая возможность продажи товаров duty free внутрисоюзным пассажирам, вылетающим из России, говорится в ответе ФТС, направленном в правительство (есть у «Ведомостей»).

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных