Власти хотят разрешить duty free пассажирам внутри ЕАЭС

В 2019 г. в ЕАЭС вступила в силу норма, разрешающая делать покупки в магазинах беспошлинной торговли внутрисоюзным пассажирам, вылетающим из других стран Союза: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Согласно Таможенному кодексу (ТК) ЕАЭС, приобретать товары duty free могут физлица, въезжающие и выезжающие из одной страны Союза в другую. При этом в российском законодательстве содержится «некорректная формулировка», исключающая возможность продажи товаров duty free внутрисоюзным пассажирам, вылетающим из России, говорится в ответе ФТС, направленном в правительство (есть у «Ведомостей»).