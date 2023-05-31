Эксперты оценили разрешение на продажу алкоголя пассажирам внутренних авиарейсов

Эксперты оценили разрешение на продажу алкоголя пассажирам внутренних авиарейсовО разработке такого законопроекта сообщил Минфин
Разрешение на продажу алкоголя пассажирам внутрироссийских рейсов может увеличить неавиационные доходы аэропортов, считают в Международной ассоциации аэропортов (МАА). «В сегодняшней ситуации сокращения международного пассажиропотока и развития внутренних рейсов будет определенной поддержкой для отрасли», – заявила «Ведомостям» заместитель исполнительного директора по связям с общественностью МАА Галина Буянова. По ее словам, ассоциация поддерживает предложение Минфина.
Минфин сообщил 31 мая, что подготовил законопроект, в соответствие с которым разрешается продажа алкоголя в розничных магазинах в аэропортах пассажирам, летающим внутри России. Документом предлагается разрешить до 30 июня 2026 г. розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в точках, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже.
В Минфине уточнили, что речь не идет о магазинах о duty free, поскольку они работают только в залах ожидания международных рейсов. В стоимость алкогольной продукции будут включены пошлины и налоги – в отличие от ее беспошлинной продажи пассажирам международных направлений.
Реализация этого предложения позволит поддержать операторов международной торговли и владельцев duty free, которые пострадали в период пандемии коронавируса и от «недружественных действий иностранных государств», сказано в сообщении.
В Евразийской ассоциации беспошлинной торговли (ЕАБТ) ожидают положительную динамику для экономики аэропортов от реализации инициативы Минфина – она должна помочь компенсировать выпавшие неавиационные доходы на фоне кратного снижения международного пассажиропотока, заявила директор «Ведомостям» ЕАБТ Фатима Дзоблаева. «Инициатива правильная. Она поддерживает аэропорты [в то время, как] международный туризм сократился и вряд ли вырастет в ближайшее время. И неавиационные доходы, которые формировались от работы магазинов duty free, резко упали», – отметила она.
Массовые зарубежные направления – Египет и Турция – подорожали в 2,5 раза по сравнению с 2019 г., указывает собеседник. Туристы сталкиваются с трудностями, все это не способствует популярности международных перелетов, считает Дзоблаева. В то время как внутрироссийский туризм, наоборот, развивается.
Разрешение на продажу алкоголя на внутренних рейсах может привести к небольшому росту продаж в рознице за счет смещения пассажиропотока в пользу перелетов по стране, сказал «Ведомостям» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. При этом он отмечает, что обычно в аэропортах покупают премиальный крепкий импортный алкоголь, и если его цена не будет отличаться от обычной в городских магазинах, то идея Минфина поддержать торговлю в аэропортах может оказаться не слишком удачной.
В Минфине ищут все возможности для наполнения бюджета, а алкоголь всегда был одной из существенных статей пополнения казны, говорит председатель совета Московского городского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов. К тому же, по его данным, в 2022 г. торговые площадки московских аэропортов просели на 25-30% по разным видам торговли по сравнению с 2021 г. «Остается все меньше финансовых резервов, чтобы поддерживать аэропорты и иную инфрастурктуру», – считает Несветов.
В целом разрешение продажи алкоголя для пассажиров внутренних рейсов может принести локальный позитивный эффект, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Основным фактором для стимулирования продаж может стать доступность тех или иных брендов, которые не представлены на территории России. Для потребителя это может представлять дополнительный интерес, сообщил он «Ведомостям».
Бурмистров предполагает, что на первоначальном этапе доходы операторов в российских аэропортах от продажи алкоголя не будут значительными – не более нескольких десятков миллионов рублей в месяц. Но в 2024 г. они могут выйти на уровень дополнительных продаж от 100 млн руб. в месяц.
Магазины duty free попросили правительство о помощи в марте 2022 г. Они предложили освободить их от арендной платы в аэропортах, так как из-за санкций и сокращения потока пассажиров они оказались «на грани выживания».
В апреле 2022 г. года «Опора России» в качестве меры поддержки предложила разрешить реализацию товаров беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим в страны ЕАЭС из России. Еще в 2019 г. в ЕАЭС вступила в силу норма, разрешающая покупки в магазинах беспошлинной торговли внутрисоюзным пассажирам, вылетающим из других стран союза: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Но российское законодательство этого не позволяло.
Российское законодательство этого не позволяло. Разработкой поправок занимался Минфин. Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минпромторг представили положительное заключение, в июне 2022 г. соответствующий закон приняла Госдума.
В июне 2022 г. аэропорты предложили ввести режим беспошлинной торговли на внутренних рейсах до 2023 г., но в Минфине тогда идею не поддержали, говорил РБК совладелец и председатель совета директоров аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев. Эта инициатива также была попыткой аэропортов компенсировать снижающуюся выручку на фоне падения международного трафика. По словам Ванцова, комиссия от магазинов duty free составляла большую долю доходов от международных перевозок и позволяла покрывать расходы аэропорта. В ФТС говорили, что эта инициатива может привести к потерям в федеральном бюджете.
«Ведомости» направили запросы в аэропорты «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Пулково».