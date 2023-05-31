Эксперты оценили разрешение на продажу алкоголя пассажирам внутренних авиарейсов

Разрешение на продажу алкоголя на внутренних рейсах может привести к небольшому росту продаж в рознице за счет смещения пассажиропотока в пользу перелетов по стране, сказал «Ведомостям» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. При этом он отмечает, что обычно в аэропортах покупают премиальный крепкий импортный алкоголь, и если его цена не будет отличаться от обычной в городских магазинах, то идея Минфина поддержать торговлю в аэропортах может оказаться не слишком удачной.