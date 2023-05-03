Закрытым аэропортам в 2023 году пока сократили субсидии втрое

Закрытым аэропортам в 2023 году пока сократили субсидии втроеОбъем уже выделенной им господдержки составляет только 2,5 млрд рублей
Субсидии закрытым из-за СВО аэропортам юга России в 2023 г. пока в 3 раза ниже прошлогодних. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с предложениями ведомств по данному вопросу. Всего в 2022 г. на поддержку 11 аэропортов было выделено около 7,5 млрд руб.
По словам одного из источников, закрытым аэропортам согласовано выделение почти 2,5 млрд руб. за прошедший I квартал 2023 г. из резервного фонда правительства. О возможности дальнейшей поддержки по этому направлению ему не известно.
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