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Закрытым аэропортам в 2023 году пока сократили субсидии втрое

Объем уже выделенной им господдержки составляет только 2,5 млрд рублей
Арина Литова Денис Ильюшенков
Часть закрытых аэропортов Юга России – совсем новые инвестпроекты, завершенные лишь несколько лет назад (на фото – аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону, открытый в 2020 г.) / Сергей Пивоваров / РИА Новости

Субсидии закрытым из-за СВО аэропортам юга России в 2023 г. пока в 3 раза ниже прошлогодних. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с предложениями ведомств по данному вопросу. Всего в 2022 г. на поддержку 11 аэропортов было выделено около 7,5 млрд руб.

По словам одного из источников, закрытым аэропортам согласовано выделение почти 2,5 млрд руб. за прошедший I квартал 2023 г. из резервного фонда правительства. О возможности дальнейшей поддержки по этому направлению ему не известно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных