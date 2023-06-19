«Совкомфлот» направит свыше 10 млрд рублей на выплату дивидендов
«Совкомфлот» направит на выплату дивидендов по итогам 2022 г. 10,189 млрд руб., за одну обыкновенную акцию будет выплачено 4,29 руб., сообщила пресс-служба компании. Такое решение приняли акционеры на общем годовом собрании, которое состоялось 15 июня.
«Годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» приняло решение направить на выплату дивидендов по результатам 2022 г. 10,189 млрд руб., или 50% скорректированной чистой прибыли компании по МСФО за 2022 г., что составляет 4,29 руб. на одну обыкновенную акцию», – следует из релиза компании.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 5 июля. В пресс-службе отметили, что «Совкомфлот» сохраняет планы по выплате дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2023 г.
«На фоне сохраняющейся благоприятной рыночной конъюнктуры, способствующей высоким показателям работы конвенционального танкерного флота, а также устойчивой работы индустриального сегмента бизнеса компании общество ожидает сохранения высоких уровней выручки и рентабельности в среднесрочной перспективе», – сообщили в пресс-службе.
«Совкомфлот» в I квартале 2023 г. получил $285,9 млн чистой прибыли по МСФО. За тот же период прошлого года компания получила убыток в $90,8 млн. Выручка компании за первые три месяца 2023 г. к тому же периоду 2022 г. увеличилась более чем в два раза и составила $626,9 млн, EBITDA – в 2,4 раза до $452,5 млн. Прошлый год также был удачным для компании: выручка выросла на 31% до $1,44 млрд, чистая прибыль – почти в 11 раз и составила $385,2 млн.