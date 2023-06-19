Силуанов: объем кредитов с поручительством для МСП увеличат до 400 млрд рублей

Минфин напомнил, что президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФа сообщил об увеличении числа кредитов с поручительством для обрабатывающих предприятий с 2020 г. в 7 раз, а для IT-компаний – в 46 раз. Президент попросил кабмин увеличить объемы такого типа кредитования бизнеса и продлить механизм зонтичных поручительств до 2030 г.