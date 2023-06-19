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Бизнес

Силуанов: объем кредитов с поручительством для МСП увеличат до 400 млрд рублей

Ведомости

Объем выданных кредитов по «зонтичному» механизму для малого и среднего бизнеса в приоритетных областях экономики планируется довести до 400 млрд руб., сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Министр отметил, что к 1 марта объем государственных гарантий по «зонтичному» механизму кредитования МСП достиг 107 млрд руб., это позволило бизнесу привлечь займы на 215 млрд руб.

«В ближайшее время этот показатель будет значительно увеличен. Планируется довести объем финансирования МСП до 400 млрд руб. в приоритетных отраслях экономики, используя данный механизм», – приводит его слова пресс-служба Минфина.

В дальнейшем власти рассмотрят целевые параметры программы, позволяющие продолжать использовать этот механизм, добавил он.

Минфин напомнил, что президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФа сообщил об увеличении числа кредитов с поручительством для обрабатывающих предприятий с 2020 г. в 7 раз, а для IT-компаний – в 46 раз. Президент попросил кабмин увеличить объемы такого типа кредитования бизнеса и продлить механизм зонтичных поручительств до 2030 г.

НА ПМЭФе Путин также попросил правительство представить меры поддержки для развития МСП. «Лучший путь здесь – помогать создавать условия для плавного и необременительного перехода в другую категорию бизнеса», – говорил он.

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В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин в отчете о работе кабмина заявил, что в 2022 г. представители малого бизнеса получили около 1,25 трлн руб. кредитной поддержки. По словам Мишустина, малому бизнесу также предоставили льготные микрозаймы, средняя ставка по которым составила 6,5%.

Кроме этого, власти обязали госкомпании проводить 25% закупок у небольших компаний, сократив срок оплаты до семи дней и увеличив объем аванса до 50%. В результате объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса, по оценкам кабмина, за три года почти удвоился и превысил 7 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных