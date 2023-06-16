Газета
Бизнес

Российский лидер попросил представить меры поддержки для малого и среднего бизнеса

Ведомости

Президент России Владимир Путин попросил правительство представить меры поддержки для развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом он заявил на пленарном заседании ПМЭФ.

«Задача в том, чтобы поддержать развитие, убрать преграды, которые мешают бизнесу набирать силу, расширяться, создавать новые рабочие места. Лучший путь здесь – помогать создавать условия для плавного и необременительного перехода в другую категорию бизнеса», – сказал президент.

Он попросил правительство представить предложения по таким мерам поддержки уже в начале следующего года. «Включая запуск льготного периода налогообложения», – добавил глава государства.

В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин в отчете о работе правительства заявил, что в 2022 г. представители малого бизнеса получили около 1,25 трлн руб. кредитной поддержки. По словам Мишустина, малому бизнесу также предоставили льготные микрозаймы, средняя ставка по которым составила 6,5%.

Кроме этого, власти обязали госкомпании проводить 25% закупок у небольших компаний, сократив срок оплаты до семи дней и увеличив объем аванса до 50%. В результате объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса, по оценкам кабмина, за три года почти удвоился и превысил 7 трлн руб.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных