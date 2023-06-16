Российский лидер попросил представить меры поддержки для малого и среднего бизнеса

Кроме этого, власти обязали госкомпании проводить 25% закупок у небольших компаний, сократив срок оплаты до семи дней и увеличив объем аванса до 50%. В результате объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса, по оценкам кабмина, за три года почти удвоился и превысил 7 трлн руб.