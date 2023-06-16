Российский лидер попросил представить меры поддержки для малого и среднего бизнеса
Президент России Владимир Путин попросил правительство представить меры поддержки для развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом он заявил на пленарном заседании ПМЭФ.
«Задача в том, чтобы поддержать развитие, убрать преграды, которые мешают бизнесу набирать силу, расширяться, создавать новые рабочие места. Лучший путь здесь – помогать создавать условия для плавного и необременительного перехода в другую категорию бизнеса», – сказал президент.
Он попросил правительство представить предложения по таким мерам поддержки уже в начале следующего года. «Включая запуск льготного периода налогообложения», – добавил глава государства.
В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин в отчете о работе правительства заявил, что в 2022 г. представители малого бизнеса получили около 1,25 трлн руб. кредитной поддержки. По словам Мишустина, малому бизнесу также предоставили льготные микрозаймы, средняя ставка по которым составила 6,5%.
Кроме этого, власти обязали госкомпании проводить 25% закупок у небольших компаний, сократив срок оплаты до семи дней и увеличив объем аванса до 50%. В результате объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса, по оценкам кабмина, за три года почти удвоился и превысил 7 трлн руб.