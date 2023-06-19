Верховный суд предложил закрепить понятие преступления в сфере предпринимательства
Верховный суд (ВС) России предложил закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) понятие «преступление в сфере предпринимательской деятельности». Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу.
Поправки предлагается внести в ст. 5 УПК РФ. Авторы инициативы отмечают, что органы предварительного расследования и суды испытывают определенные сложности при разграничении преступлений, совершенных в связи с предпринимательской деятельностью, и преступлений, которые к таковой не относятся. Это происходит из-за отсутствия в законе соответствующего понятия.
ВС предлагает понимать под преступлением в сфере предпринимательской деятельности работу индивидуального предпринимателя, которая направлена на получение прибыли путем продажи товаров, услуг и др., и осуществляется «самостоятельно, на свой риск». Также понятие распространяется и на членов органа управления коммерческой организацией.
Принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня процессуальных гарантий и защите бизнеса, позволит сократить число арестов предпринимателей, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.
13 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает условия, при которых суд имеет право отправить предпринимателя, обвиняемого в совершении экономических преступлений, под стражу: если бизнесмен не имеет места жительства в России, ранее уже нарушал избранную меру пресечения или скрывался от следствия или суда. В остальных случаях суд обязан отдавать приоритет тем мерам пресечения, при которых предприниматель может продолжать работу.