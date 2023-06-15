Титов назвал число находящихся в СИЗО российских предпринимателей
В настоящее время 930 российских предпринимателей находятся под стражей в СИЗО. Об этом рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Титов уточнил, что это удалось выяснить после того, как ФСИН и аппарат уполномоченного использовали новую методику. Попавшие в СИЗО люди в своих карточках указывали, что они предприниматели.
«Сейчас мы точно знаем, сколько бизнеса находится в СИЗО: это 933 человека», – заявил бизнес-омбудсмен (цитата по «Интерфаксу»).
В России не наблюдается «бурного роста» уголовных преследований бизнесменов, так как за 2022 г. количество дел выросло всего на 1%, а суды стали чаще выбирать в качестве меры пресечения домашний арест. По данным Титова, более 80% уголовных дел предпринимателей связано с мошенничеством.
«По экономическим статьям должны быть экономические меры – в первую очередь должен использоваться залог, а если задержанный отказывается, то тогда использовать уже другие меры пресечения. Залог – самая распространенная мера в других странах», – отметил Титов. Он также добавил, что выступает за возвращение прокуратуре надзора за предварительным следствием.
13 июня президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на либерализацию производства по уголовным делам в отношении предпринимателей. Закон устанавливает условия, при которых суд имеет право отправить предпринимателя, обвиняемого в совершении экономических преступлений, под стражу: если бизнесмен не имеет места жительства в России, ранее уже нарушал избранную меру пресечения или скрывался от следствия или суда. В остальных случаях суд обязан отдавать приоритет тем мерам пресечения, при которых предприниматель может продолжать работу.