«Москвич» начнет продаваться еще в 31 городе в этом году

«Автомобили "Москвич" можно будет купить еще в 31 городе России в этом году. С 23 июня по 14 июля 2023 г. будет открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техобслуживанию автомобилей "Москвич"», – рассказал Ликсутов. По его словам, дилерский центры появятся в Архангельске, Барнауле, Новороссийске, Калининграде, Иркутске, Грозном и др. Дополнительные центры будут открыты в Новосибирске, Ростове-на-Дону и Красноярске.