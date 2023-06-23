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Бизнес

«Москвич» начнет продаваться еще в 31 городе в этом году

Ведомости

Концерн «Москвич» начнет продажи своих автомобилей в 31 городе России, сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, пишет ТАСС. Сейчас открыты 55 точек продаж и обслуживания в 25 городах страны.

«Автомобили "Москвич" можно будет купить еще в 31 городе России в этом году. С 23 июня по 14 июля 2023 г. будет открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техобслуживанию автомобилей "Москвич"», – рассказал Ликсутов. По его словам, дилерский центры появятся в Архангельске, Барнауле, Новороссийске, Калининграде, Иркутске, Грозном и др. Дополнительные центры будут открыты в Новосибирске, Ростове-на-Дону и Красноярске.

В конце 2022 г. вице-мэр заявлял, что «Москвичи» смогут заинтересовать каршеринг, корпоративный сегмент и чиновников. По словам Ликсутова, завод «Москвич» является гарантией того, что у агрегаторов такси и каршеринга будет партнер с локальным производством, сервисной базой и наличием компонентов, который сможет «реагировать на новые потребности бизнеса».

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Производство «Москвичей» началась 23 ноября на бывшем московском заводе Renault. Первой новой моделью предприятия стал «Москвич 3» – компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4.

В начале апреля «Москвич» представил мэру Москвы Сергею Собянину новую модель автомобиля – седан «Москвич 6». Производство и продажи машины стартуют во второй половине 2023 г., уточнял Собянин. «Москвич 6» представляет собой седан длиной 4,78 м, шириной 1,82 м и высотой 1,492 м с колесной базой 2,77 м и просторным салоном с эргономичными сиденьями. Автомобиль также будет оснащен цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,4 дюйма, функцией автоматического складывания боковых зеркал, камерой с обзором на 360 градусов и электроприводом двери багажника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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