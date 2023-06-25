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Бизнес

РБК: структура лидера «Новых людей» Нечаева заинтересовалась долей в «Яндексе»

Ведомости

В покупке доли российского бизнеса «Яндекса» заинтересована структура, связанная с лидером фракции «Новых людей» в Госдуме Алексеем Нечаевым, сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным издания, в пул инвесторов также могут войти совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и владелец Kismet Capital Group Иван Таврин. Еще один источник сообщил, что рассматривается участие в сделке негосударственного пенсионного фонда «Газфонд». В «Яндексе» РБК ответили, что «не комментируют слухи».

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В ноябре 2022 г. «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах. Yandex N.V. со временем выйдет из числа акционеров и сменит название.

23 мая стало известно, что купить долю в «Яндексе» может ВТБ, председатель правления банка Андрей Костин сообщал, что сделка может быть закрыта до конца года. Помимо ВТБ покупателями контрольного пакета акций могли стать глава «Интерроса» Владимир Потанин и Алекперов.

На ПМЭФе Костин рассказал журналистам, что инвесторам предлагают купить «Яндекс» без предусмотренной скидки в 50%. По его словам, оформлять сделку на таких условиях не стоит. Предправления ВТБ предложил действовать по схеме «Фортума»: забрать компанию в управление и вернуть владельцам после того, как закончится действие санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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