РБК: структура лидера «Новых людей» Нечаева заинтересовалась долей в «Яндексе»

В ноябре 2022 г. «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах. Yandex N.V. со временем выйдет из числа акционеров и сменит название.