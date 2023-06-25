РБК: структура лидера «Новых людей» Нечаева заинтересовалась долей в «Яндексе»
По данным издания, в пул инвесторов также могут войти совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и владелец Kismet Capital Group Иван Таврин. Еще один источник сообщил, что рассматривается участие в сделке негосударственного пенсионного фонда «Газфонд». В «Яндексе» РБК ответили, что «не комментируют слухи».
В ноябре 2022 г. «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах. Yandex N.V. со временем выйдет из числа акционеров и сменит название.
23 мая стало известно, что купить долю в «Яндексе» может ВТБ, председатель правления банка Андрей Костин сообщал, что сделка может быть закрыта до конца года. Помимо ВТБ покупателями контрольного пакета акций могли стать глава «Интерроса» Владимир Потанин и Алекперов.
На ПМЭФе Костин рассказал журналистам, что инвесторам предлагают купить «Яндекс» без предусмотренной скидки в 50%. По его словам, оформлять сделку на таких условиях не стоит. Предправления ВТБ предложил действовать по схеме «Фортума»: забрать компанию в управление и вернуть владельцам после того, как закончится действие санкций.