«Коммерсантъ» узнал об увольнениях в «Почте России» из-за новых правил оплаты труда
Сотрудники «Почты России» начали массово увольняться из-за введения новых правил оплаты труда, согласно которым распределение окладов вакантных позиций между действующими работниками было ограничено. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ компании и на данные источников.
Решение о введении новых правил было принято в мае. Помимо ограничения на распределение свободных окладов руководство «Почты России» также приняло решение сократить число вакантных ставок. В результате зарплаты сотрудников, которые раньше на троих могли получать пять окладов, сократились, что привело к увольнениям.
Согласно тексту приказа, теперь сотрудники могут получать до 50% от должностного оклада по вакантной должности или должности временно отсутствующего работника. При этом полностью замещать должность можно в течение не более трех месяцев, а на одного сотрудника должно приходиться не более 50% работы по этой должности.
Помимо этого в документе сказано, что одну вакансию могут замещать не более пяти сотрудников одновременно, за исключением начальников отделений почты и их заместителей. В случае увеличения объема работ сотрудники получат до 25% оклада отсутствующего коллеги, однако эта выплата предусмотрена только на один месяц. Эти ограничения касаются в том числе и управляющего персонала.
По словам члена совета директоров «Почты России» и председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, ему известно об инициативе компании сократить число вакансий, не занятых сотрудниками, в разных регионах. «Она [инициатива о сокращении] действительно привела к определенным волнениям и перегибам на отдаленных сельских территориях. Мы рассчитываем, что компания пересмотрит подход», – сказал он.
В свою очередь в «Почте России» заявили, что не меняли систему начисления зарплат. «Приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором мы учли ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава. Ни о каком сокращении основного персонала речь не идет», – сообщили в пресс-службе компании. Помимо этого в ближайшее время будут открыты дополнительные 1000 ставок в рамках проекта по выдаче в отделениях заказов Ozon.
По информации «Коммерсанта», решение об ограничениях связано с тяжелым финансовым положением компании, основную часть расходов которой составляет выплата зарплат сотрудникам, обслуживание кредитов и обновление отделений. При этом ситуация усугубилась на фоне потери большой части международной торговли и почтового сообщения с несколькими странами. По итогам 2022 г. чистый убыток «Почты России» по РСБУ вырос до 27,22 млрд руб. против чистой прибыли в 2021 г. на уровне 265,99 млн руб. По итогам I квартала этого года чистый убыток составил 5,07 млрд руб.