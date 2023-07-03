«Коммерсантъ» узнал об увольнениях в «Почте России» из-за новых правил оплаты труда

В свою очередь в «Почте России» заявили, что не меняли систему начисления зарплат. «Приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором мы учли ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава. Ни о каком сокращении основного персонала речь не идет», – сообщили в пресс-службе компании. Помимо этого в ближайшее время будут открыты дополнительные 1000 ставок в рамках проекта по выдаче в отделениях заказов Ozon.