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«Коммерсантъ» узнал об увольнениях в «Почте России» из-за новых правил оплаты труда

Ведомости

Сотрудники «Почты России» начали массово увольняться из-за введения новых правил оплаты труда, согласно которым распределение окладов вакантных позиций между действующими работниками было ограничено. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ компании и на данные источников.

Решение о введении новых правил было принято в мае. Помимо ограничения на распределение свободных окладов руководство «Почты России» также приняло решение сократить число вакантных ставок. В результате зарплаты сотрудников, которые раньше на троих могли получать пять окладов, сократились, что привело к увольнениям.

Согласно тексту приказа, теперь сотрудники могут получать до 50% от должностного оклада по вакантной должности или должности временно отсутствующего работника. При этом полностью замещать должность можно в течение не более трех месяцев, а на одного сотрудника должно приходиться не более 50% работы по этой должности. 

Помимо этого в документе сказано, что одну вакансию могут замещать не более пяти сотрудников одновременно, за исключением начальников отделений почты и их заместителей. В случае увеличения объема работ сотрудники получат до 25% оклада отсутствующего коллеги, однако эта выплата предусмотрена только на один месяц. Эти ограничения касаются в том числе и управляющего персонала.

По словам члена совета директоров «Почты России» и председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, ему известно об инициативе компании сократить число вакансий, не занятых сотрудниками, в разных регионах. «Она [инициатива о сокращении] действительно привела к определенным волнениям и перегибам на отдаленных сельских территориях. Мы рассчитываем, что компания пересмотрит подход», – сказал он. 

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В свою очередь в «Почте России» заявили, что не меняли систему начисления зарплат. «Приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором мы учли ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава. Ни о каком сокращении основного персонала речь не идет», – сообщили в пресс-службе компании. Помимо этого в ближайшее время будут открыты дополнительные 1000 ставок в рамках проекта по выдаче в отделениях заказов Ozon.

По информации «Коммерсанта», решение об ограничениях связано с тяжелым финансовым положением компании, основную часть расходов которой составляет выплата зарплат сотрудникам, обслуживание кредитов и обновление отделений. При этом ситуация усугубилась на фоне потери большой части международной торговли и почтового сообщения с несколькими странами. По итогам 2022 г. чистый убыток «Почты России» по РСБУ вырос до 27,22 млрд руб. против чистой прибыли в 2021 г. на уровне 265,99 млн руб. По итогам I квартала этого года чистый убыток составил 5,07 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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