Правительство определило, какие компании смогут не раскрывать корпоративную информацию
Правительство подписало постановление, в котором определило основания, при которых компании смогут не раскрывать ряд корпоративных сведений. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
В правительстве подчеркнули, что решение учитывает необходимость развития рынка капитала и долгового финансирования, для которого необходимо раскрытие информации. При этом соблюдается защита данных, которые подвержены риску введения внешних санкций.
Кабмин определил основания, которые позволят компаниям ограничивать раскрытие данных. В частности, к таким основаниям относятся действующие в отношении компаний ограничительные меры и статус уполномоченного банка. Также такое право получат компании, которые работают в новых регионах России. Постановление пока не опубликовано.
В перечень данных, которые компании смогут не раскрывать, вошли сведения о составе органов управления и контроля, аффилированных лицах и дочерних организациях. Также в список включили и информацию о финансовых вложениях и операциях в иностранной валюте и сделках, даже тех, которые не совершались. Помимо этого, компании-эмитенты смогут не раскрывать данные об оказании ими услуг и производимой продукции, а также о контрагентах, закупках товаров и отраслевой структуре.
В марте 2022 г. компаниям было предоставлено право не раскрывать фактически любую информацию, публикация которой осуществляется в соответствии с законодательством об акционерных обществах и рынке ценных бумаг. Льготный режим, введенный в составе пакета мер по защите бизнеса от санкций, истек 1 июля.
Ранее правительство осуждало с бизнесом возврат к режиму полной прозрачности и возможные изменения в составе данных, обязательных к раскрытию эмитентами. В Минфине также указали на то, что длительное отсутствие информации о ключевых эмитентах затрудняет проведение объективной оценки инвестиционных рисков и принятие обоснованных решений по операциям с финансовыми инструментами, а также снижает уровень доверия.
В июне председатель Центробанка Эльвира Набиуллина также призывала к публикации компаниями корпоративной отчетности, так как это необходимо, поскольку без нее усложняется привлечение инвестиций.