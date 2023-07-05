Правительство определило, какие компании смогут не раскрывать корпоративную информацию

В перечень данных, которые компании смогут не раскрывать, вошли сведения о составе органов управления и контроля, аффилированных лицах и дочерних организациях. Также в список включили и информацию о финансовых вложениях и операциях в иностранной валюте и сделках, даже тех, которые не совершались. Помимо этого, компании-эмитенты смогут не раскрывать данные об оказании ими услуг и производимой продукции, а также о контрагентах, закупках товаров и отраслевой структуре.