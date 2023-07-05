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Бизнес

Правительство определило, какие компании смогут не раскрывать корпоративную информацию

Ведомости

Правительство подписало постановление, в котором определило основания, при которых компании смогут не раскрывать ряд корпоративных сведений. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В правительстве подчеркнули, что решение учитывает необходимость развития рынка капитала и долгового финансирования, для которого необходимо раскрытие информации. При этом соблюдается защита данных, которые подвержены риску введения внешних санкций.

Кабмин определил основания, которые позволят компаниям ограничивать раскрытие данных. В частности, к таким основаниям относятся действующие в отношении компаний ограничительные меры и статус уполномоченного банка. Также такое право получат компании, которые работают в новых регионах России. Постановление пока не опубликовано.

В перечень данных, которые компании смогут не раскрывать, вошли сведения о составе органов управления и контроля, аффилированных лицах и дочерних организациях. Также в список включили и информацию о финансовых вложениях и операциях в иностранной валюте и сделках, даже тех, которые не совершались. Помимо этого, компании-эмитенты смогут не раскрывать данные об оказании ими услуг и производимой продукции, а также о контрагентах, закупках товаров и отраслевой структуре.

В марте 2022 г. компаниям было предоставлено право не раскрывать фактически любую информацию, публикация которой осуществляется в соответствии с законодательством об акционерных обществах и рынке ценных бумаг. Льготный режим, введенный в составе пакета мер по защите бизнеса от санкций, истек 1 июля.

Ранее правительство осуждало с бизнесом возврат к режиму полной прозрачности и возможные изменения в составе данных, обязательных к раскрытию эмитентами. В Минфине также указали на то, что длительное отсутствие информации о ключевых эмитентах затрудняет проведение объективной оценки инвестиционных рисков и принятие обоснованных решений по операциям с финансовыми инструментами, а также снижает уровень доверия.

В июне председатель Центробанка Эльвира Набиуллина также призывала к публикации компаниями корпоративной отчетности, так как это необходимо, поскольку без нее усложняется привлечение инвестиций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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