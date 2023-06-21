ЦБ призвал вернуться к раскрытию корпоративной отчетности

«Без раскрытия информации инвестиции не будет, поэтому нам надо восстанавливать публикацию отчетности. Санкционные риски при этом есть, мы все прекрасно это понимаем. Но важно, чтобы под шумок таких рисков санкций не скрывали информацию, которая нужна для развития рынка», – приводит ее слова «Интерфакс».