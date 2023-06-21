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Бизнес

ЦБ призвал вернуться к раскрытию корпоративной отчетности

Ведомости

Возврат к публикации компаниями корпоративной отчетности необходим, поскольку без нее усложняется привлечение инвестиций, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

«Без раскрытия информации инвестиции не будет, поэтому нам надо восстанавливать публикацию отчетности. Санкционные риски при этом есть, мы все прекрасно это понимаем. Но важно, чтобы под шумок таких рисков санкций не скрывали информацию, которая нужна для развития рынка», – приводит ее слова «Интерфакс».

Набиуллина при этом допустила публикацию информации в агрегированном виде с изъятием чувствительных сведений.

Весной прошлого года компаниям было предоставлено право не раскрывать фактически любую информацию, публикация которой осуществляется в соответствии с законодательством об акционерных обществах и рынке ценных бумаг. Льготный режим, введенный в составе пакета мер по защите бизнеса от санкций, истекает уже 1 июля.

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Правительство обсуждает с бизнесом возврат к режиму полной прозрачности и возможные изменения в составе данных, обязательных к раскрытию эмитентами. В Минфине также указали на то, что длительное отсутствие информации о ключевых эмитентах затрудняет проведение объективной оценки инвестиционных рисков и принятие обоснованных решений по операциям с финансовыми инструментами, а также снижает уровень доверия.

Свою отчетность по МСФО за 2022 г. – ни промежуточную, ни годовую – не раскрывали 14 из 37 компаний индекса Мосбиржи, речь идет преимущественно о компаниях из добывающего и сырьевого секторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных