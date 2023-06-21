ЦБ призвал вернуться к раскрытию корпоративной отчетности
Возврат к публикации компаниями корпоративной отчетности необходим, поскольку без нее усложняется привлечение инвестиций, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.
«Без раскрытия информации инвестиции не будет, поэтому нам надо восстанавливать публикацию отчетности. Санкционные риски при этом есть, мы все прекрасно это понимаем. Но важно, чтобы под шумок таких рисков санкций не скрывали информацию, которая нужна для развития рынка», – приводит ее слова «Интерфакс».
Набиуллина при этом допустила публикацию информации в агрегированном виде с изъятием чувствительных сведений.
Весной прошлого года компаниям было предоставлено право не раскрывать фактически любую информацию, публикация которой осуществляется в соответствии с законодательством об акционерных обществах и рынке ценных бумаг. Льготный режим, введенный в составе пакета мер по защите бизнеса от санкций, истекает уже 1 июля.
Правительство обсуждает с бизнесом возврат к режиму полной прозрачности и возможные изменения в составе данных, обязательных к раскрытию эмитентами. В Минфине также указали на то, что длительное отсутствие информации о ключевых эмитентах затрудняет проведение объективной оценки инвестиционных рисков и принятие обоснованных решений по операциям с финансовыми инструментами, а также снижает уровень доверия.
Свою отчетность по МСФО за 2022 г. – ни промежуточную, ни годовую – не раскрывали 14 из 37 компаний индекса Мосбиржи, речь идет преимущественно о компаниях из добывающего и сырьевого секторов.