«Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании импортного алкоголя на 10%
Стоимость импортного алкоголя в России может увеличиться в пределах 10% из-за ослабления рубля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Собеседник среди рестораторов отметил, что цены уже проиндексировала Московская пивоваренная компания (МПК; сотрудничает с брендами Peroni, Tsingtao и др.). В компании заявили газете, что планируют повысить цены на 6–8% с 17 июля из-за роста курса валют.
Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский также допустил увеличение стоимости импортного пива на 7–10%. При этом он усомнился, что такая ситуация скажется на продажах глобально.
Два источника на рынке утверждают, что пересмотреть цены может и Simple Group. Президент компании Максим Каширин подчеркнул, что планов «глобального повышения цен на ассортимент» у Simple нет, но возможны точечные повышения, если поставщики станут продавать продукцию по новым ценам.
Гендиректор АСТ Леонид Рафаилов заявил, что компания примет решение об изменении цен после того, как курс рубля станет «относительно устойчивым». Он напомнил, что за последний год «курс менялся в очень широком коридоре». В связи с этим в АСТ «не хотят беспокоить покупателей при каждом сильном движении на рынке», пояснил Рафаилов.
Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин не ожидает существенного роста цен при курсе 100 руб. за евро. По его словам, это может произойти, если курс превысит 120 руб. Липилин добавил, что сейчас большинство производителей работают по предоплате. На полках магазинов продается алкоголь, оплаченный по курсу двухмесячной давности, что «создает определенную подушку безопасности для импортеров», пояснил он.
На фоне начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, которые в том числе затронули поставки алкоголя. Из-за этого осенью 2022 г. импортеры столкнулись с дефицитом спиртных напитков популярных зарубежных брендов. 2 ноября Минпромторг России включил алкогольную продукцию в перечень товаров для параллельного импорта.
Рубль начал дешеветь в начале прошлой недели после попытки вооруженного мятежа в России. Ранее сегодня курс доллара впервые с марта 2022 г. превысил 92 руб., евро – 100 руб.