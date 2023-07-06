«Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании импортного алкоголя на 10%

Гендиректор АСТ Леонид Рафаилов заявил, что компания примет решение об изменении цен после того, как курс рубля станет «относительно устойчивым». Он напомнил, что за последний год «курс менялся в очень широком коридоре». В связи с этим в АСТ «не хотят беспокоить покупателей при каждом сильном движении на рынке», пояснил Рафаилов.