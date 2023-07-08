Air Moldova продлила приостановку полетов до конца июля

2 марта Air Moldova сообщила об отмене ряда запланированных рейсов. Затем рейсы были отменены в конце апреля до середины мая, а компания объявила о реструктуризации для избежания банкротства. Затем приостановку продлили до 16 июня, а позднее – до 30 июня. В начале июня компания сообщала о продолжении процесса реструктуризации, пообещав вскоре рассказать подробности.