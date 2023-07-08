Air Moldova продлила приостановку полетов до конца июля
Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила, что приостановка полетов продлевается до 31 июля.
«Полеты приостановлены до 31 июля 2023 г. включительно. Пассажиры будут уведомлены по электронной почте о вариантах возврата билетов и изменения бронирования», – говорится в сообщении.
Авиаперевозчик пояснил, что пассажиры, которые купили билет на сайте Air Moldova, получат возврат средств по запросу на карту. Те, кто покупал билеты через агентства, смогут получить возврат лишь после возобновления коммерческой и операционной деятельности Air Moldova.
Прошлой осенью управление гражданской авиации Молдавии сообщило о «недостатках финансового характера», выявленных в ходе проверки Air Moldova, которые могут помешать авиакомпании выполнять обязательства по проданным билетам. Уточнялось, что проверка была инициирована после того, как компания не раз отменяла рейсы из-за технических неисправностей самолетов.
2 марта Air Moldova сообщила об отмене ряда запланированных рейсов. Затем рейсы были отменены в конце апреля до середины мая, а компания объявила о реструктуризации для избежания банкротства. Затем приостановку продлили до 16 июня, а позднее – до 30 июня. В начале июня компания сообщала о продолжении процесса реструктуризации, пообещав вскоре рассказать подробности.