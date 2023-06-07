Air Moldova продлила приостановку полетов до 30 июня

Прошлой осенью управление гражданской авиации Молдавии сообщило о «недостатках финансового характера», выявленных в ходе проверки Air Moldova, которые могут помешать авиакомпании выполнять обязательства по проданным билетам. Уточнялось, что проверка была инициирована после того, как компания не раз отменяла рейсы из-за технических неисправностей самолетов.