Air Moldova продлила приостановку полетов до 30 июня
Авиакомпания Air Moldova сообщила, что в рамках продолжающейся реструктуризации бизнеса продлит приостановку полетов до 30 июня.
«Рейсы приостановлены до 30 июня включительно. Пассажиры будут получать уведомления по адресам электронной почты с возможностью возврата и повторной покупки», – сообщил Telegram-канал перевозчика.
Прошлой осенью управление гражданской авиации Молдавии сообщило о «недостатках финансового характера», выявленных в ходе проверки Air Moldova, которые могут помешать авиакомпании выполнять обязательства по проданным билетам. Уточнялось, что проверка была инициирована после того, как компания не раз отменяла рейсы из-за технических неисправностей самолетов.
2 марта текущего года Air Moldova сообщала об отмене ряда запланированных рейсов. Затем рейсы были отменены в конце апреля до середины мая, а компания объявила о реструктуризации для избежания банкротства. Затем приостановку продлили до 16 июня.