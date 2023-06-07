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Бизнес

Air Moldova продлила приостановку полетов до 30 июня

Ведомости

Авиакомпания Air Moldova сообщила, что в рамках продолжающейся реструктуризации бизнеса продлит приостановку полетов до 30 июня.

«Рейсы приостановлены до 30 июня включительно. Пассажиры будут получать уведомления по адресам электронной почты с возможностью возврата и повторной покупки», – сообщил Telegram-канал перевозчика.

Прошлой осенью управление гражданской авиации Молдавии сообщило о «недостатках финансового характера», выявленных в ходе проверки Air Moldova, которые могут помешать авиакомпании выполнять обязательства по проданным билетам. Уточнялось, что проверка была инициирована после того, как компания не раз отменяла рейсы из-за технических неисправностей самолетов.

2 марта текущего года Air Moldova сообщала об отмене ряда запланированных рейсов. Затем рейсы были отменены в конце апреля до середины мая, а компания объявила о реструктуризации для избежания банкротства. Затем приостановку продлили до 16 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных