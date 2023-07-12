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Бизнес

В Минпромторге поддержали законопроект об отмене НДС для фудшеринга

Ведомости

Министерство промышленности и торговли России поддерживает инициативу по отмене НДС на фудшеринг (безвозмездная передача нуждающимся людям еды с истекающим сроком годности) для ритейлеров. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Когда именно проект будет рассматриваться – пока не знаем, но я думаю, что мы его поддержим. Потому что иначе у хозяйствующих субъектов, у агентов, просто нет никакой экономической выгоды для того, чтобы с этими товарами рационально обращаться», – сказал замминистра в интервью ТАСС.

Такая инициатива, по словам Евтухова, поможет решить вопросы гуманитарного характера и проблемы избыточного накопления отходов.

28 июня «Известия» сообщили, что ЛДПР предложила проект закона по отмене НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности при условии, что они будут бесплатно переданы населению.

В пояснительной записке говорится, что ежегодные потери продуктов питания в РФ составляют около пятой части объема их производства. Авторы инициативы поясняли, что эффективной мерой в такой ситуации могла бы стать безвозмездная передача продуктов населению. Однако торговым сетям это невыгодно, поскольку не платить НДС они имеют право только с выброшенной продукции с истекшим сроком годности.

Ранее по теме: Минпромторг работает над идеей передачи нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности

Минпромторг одобрил идею развития фудшеринга летом 2022 г. Тогда идею оценили также в Минэкономразвития. Уже в сентябре того же года в Минпромторге сообщили, что ведомство разрабатывает законодательные решения для развития этой программы совместно с ритейлерами.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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