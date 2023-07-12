В Минпромторге поддержали законопроект об отмене НДС для фудшеринга

«Когда именно проект будет рассматриваться – пока не знаем, но я думаю, что мы его поддержим. Потому что иначе у хозяйствующих субъектов, у агентов, просто нет никакой экономической выгоды для того, чтобы с этими товарами рационально обращаться», – сказал замминистра в интервью ТАСС.