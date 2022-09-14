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Минпромторг работает над идеей передачи нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности

Ведомости

Минпромторг вместе с ритейлерами разрабатывает законодательные решения для развития в России программы фудшеринга – безвозмездной передачи нуждающимся людям еды с истекающим сроком годности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время министерство прорабатывает совместно с представителями торговой отрасли соответствующие законодательные решения», – рассказали там.

Каких-либо деталей в министерстве не сообщили, однако отметили, что принимают во внимание результаты запущенных летом пилотных проектов фудшеринга Х5 Retail Group и «Магнит».

Минпромторг и Минэкономразвития одобрили идею развития программы фудшеринга в июле. Тогда в Минпромторге подчеркивали, что сейчас фудшеринг для ритейлеров невыгоден, поскольку им приходится платить НДС, поэтому налог для этого вида операций необходимо отменить. В министерстве отметили, что передача торговыми сетями на благотворительность пищевой продукции с коротким сроком годности поможет поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год.

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В Минэке, поддержавшем инициативу, рассказали, что каждый год в России образуется более 17 млн т пищевых отходов. В ведомстве считают, что помимо социальной стороны вопроса инициатива также важна с экологической точки зрения.

Вскоре после этого X5 Group (управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») запустила пилотный проект фудшеринга в нескольких магазинах сети «Пятерочка» в Москве и Челябинске вместе с АНО «Фудшеринг» и Фондом продовольствия «Русь». «Магнит» в тот же день сообщил о запуске аналогичного пилотного проекта в 22 дарксторах в Москве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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