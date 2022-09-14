Минпромторг работает над идеей передачи нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности
Минпромторг вместе с ритейлерами разрабатывает законодательные решения для развития в России программы фудшеринга – безвозмездной передачи нуждающимся людям еды с истекающим сроком годности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В настоящее время министерство прорабатывает совместно с представителями торговой отрасли соответствующие законодательные решения», – рассказали там.
Каких-либо деталей в министерстве не сообщили, однако отметили, что принимают во внимание результаты запущенных летом пилотных проектов фудшеринга Х5 Retail Group и «Магнит».
Минпромторг и Минэкономразвития одобрили идею развития программы фудшеринга в июле. Тогда в Минпромторге подчеркивали, что сейчас фудшеринг для ритейлеров невыгоден, поскольку им приходится платить НДС, поэтому налог для этого вида операций необходимо отменить. В министерстве отметили, что передача торговыми сетями на благотворительность пищевой продукции с коротким сроком годности поможет поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год.
В Минэке, поддержавшем инициативу, рассказали, что каждый год в России образуется более 17 млн т пищевых отходов. В ведомстве считают, что помимо социальной стороны вопроса инициатива также важна с экологической точки зрения.
Вскоре после этого X5 Group (управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») запустила пилотный проект фудшеринга в нескольких магазинах сети «Пятерочка» в Москве и Челябинске вместе с АНО «Фудшеринг» и Фондом продовольствия «Русь». «Магнит» в тот же день сообщил о запуске аналогичного пилотного проекта в 22 дарксторах в Москве.
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