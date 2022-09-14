Минпромторг работает над идеей передачи нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности

Минпромторг и Минэкономразвития одобрили идею развития программы фудшеринга в июле. Тогда в Минпромторге подчеркивали, что сейчас фудшеринг для ритейлеров невыгоден, поскольку им приходится платить НДС, поэтому налог для этого вида операций необходимо отменить. В министерстве отметили, что передача торговыми сетями на благотворительность пищевой продукции с коротким сроком годности поможет поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год.