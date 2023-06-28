В Госдуме предложили отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности
ЛДПР предложила отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности при условии, что они будут бесплатно переданы населению. Фракция подготовила такой законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ, пишут «Известия» со ссылкой на документ.
В пояснительной записке говорится, что ежегодные потери продуктов питания в РФ составляют около пятой части объема их производства. ЛДПР отмечает, что попытки решить эту проблему предпринимаются, и тем не менее пока она сохраняется.
По мнению авторов инициативы, эффективной мерой в такой ситуации могла бы стать безвозмездная передача продуктов населению. Однако торговым сетям это невыгодно, поскольку не платить НДС они имеют право только с выброшенной продукции с истекшим сроком годности.
«По действующему законодательству бизнесу проще уничтожить эту продукцию, чтобы не платить налоги, чем безвозмездно ее передавать населению. Во избежание продолжения такой абсурдной ситуации мы вносим эти изменения в Налоговый кодекс», – пояснил один из авторов законопроекта, заместитель председателя ЛДПР Ярослав Нилов.
Уточняется, что из списка товаров для передачи людям предлагается исключить продукты детского и диетического питания, а также алкоголь.
В пресс-службе ЛДПР сообщили, что законопроект уже направлен на отзыв в правительство. Кроме того, инициативу готовы поддержать в профильных комитетах Госдумы. По словам Нилова, российские торговые сети также давно предлагают именно такой вариант решения проблемы.
В сентябре 2022 г. в Минпромторге сообщили, что ведомство вместе с ритейлерами разрабатывает законодательные решения для развития в России программы фудшеринга – безвозмездной передачи нуждающимся людям еды с истекающим сроком годности.
Минпромторг и Минэкономразвития одобрили идею развития программы фудшеринга в июле прошлого года. Тогда в Минпромторге также отмечали, что фудшеринг для ритейлеров невыгоден из-за НДС. В связи с этим налог для этого вида операций необходимо отменить, говорили в ведомстве. По оценке министерства, передача торговыми сетями на благотворительность пищевой продукции с коротким сроком годности поможет поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год.