В Госдуме предложили отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности

Минпромторг и Минэкономразвития одобрили идею развития программы фудшеринга в июле прошлого года. Тогда в Минпромторге также отмечали, что фудшеринг для ритейлеров невыгоден из-за НДС. В связи с этим налог для этого вида операций необходимо отменить, говорили в ведомстве. По оценке министерства, передача торговыми сетями на благотворительность пищевой продукции с коротким сроком годности поможет поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год.