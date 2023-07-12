«Аскона» начала переговоры об открытии своих гипермаркетов на бывших площадках IKEA

В России магазины IKEA работали в торговых центрах «Мега». Сейчас в стране есть 14 таких комплексов. Помимо этого, у IKEA были студии, которые располагались в разных ТЦ. 4 марта 2022 г. IKEA временно закрыла магазины и студии в России на фоне спецоперации на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня того же года стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров.