«Аскона» начала переговоры об открытии своих гипермаркетов на бывших площадках IKEA
«Что касается площадей IKEA, то это действительно одни из приоритетных площадей из тех, которые освободились. И сейчас мы в активной фазе переговоров, в том числе с "МЕГАми"», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
Корчагов также отметил, что многие площадки уже заняты. Для развития своих гипермаркетов «Аскона» рассматривает площади от 7000 кв. м, добавил он.
Ранее о том, что площади, освободившиеся после ухода IKEA из России, смогут занять «все желающие» – от российских производителей до китайских и турецких компаний, 15 июня рассказал статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
В России магазины IKEA работали в торговых центрах «Мега». Сейчас в стране есть 14 таких комплексов. Помимо этого, у IKEA были студии, которые располагались в разных ТЦ. 4 марта 2022 г. IKEA временно закрыла магазины и студии в России на фоне спецоперации на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня того же года стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров.