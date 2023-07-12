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Бизнес

«Аскона» начала переговоры об открытии своих гипермаркетов на бывших площадках IKEA

Ведомости

Компания «Аскона» сейчас ведет переговоры об использовании бывших площадок IKEA, чтобы разместить там свои гипермаркеты. Об этом сообщил исполнительный директор «Аскона В2С Россия и СНГ» Владимир Корчагов во время презентации магазина формата Askona Home в ТЦ Columbus на юге Москвы.

«Что касается площадей IKEA, то это действительно одни из приоритетных площадей из тех, которые освободились. И сейчас мы в активной фазе переговоров, в том числе с "МЕГАми"», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»).

Корчагов также отметил, что многие площадки уже заняты. Для развития своих гипермаркетов «Аскона» рассматривает площади от 7000 кв. м, добавил он. 

Ранее о том, что площади, освободившиеся после ухода IKEA из России, смогут занять «все желающие» – от российских производителей до китайских и турецких компаний, 15 июня рассказал статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. 

Ранее по теме: С IKEA могут взыскать более 2 млрд рублей за отказ от строительства «Меги» под Санкт-Петербургом

В России магазины IKEA работали в торговых центрах «Мега». Сейчас в стране есть 14 таких комплексов. Помимо этого, у IKEA были студии, которые располагались в разных ТЦ. 4 марта 2022 г. IKEA временно закрыла магазины и студии в России на фоне спецоперации на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня того же года стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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