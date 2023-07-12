Нефть подорожала до $80 за баррель впервые с начала мая
Стоимость сентябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в ходе торгов 12 июля превысила в моменте $80 за баррель впервые с начала июня, следует из данных торговой площадки.
В ходе торгов к 16:25 цена на нефть этой марки выросла на 0,79% до $80,03 за баррель. В прошлый раз отметку в $80 за баррель Brent преодолевала 1 мая.
4 июня состоялась встреча министров стран ОПЕК+, на которой они договорились сократить квоту на добычу нефти от текущего уровня на 1,6 млн барр./сутки с 1 января 2024 г. Общая квота составит 40,46 млн барр./сутки. Существенно сократится квота на добычу нефти для России – на 650 000 барр./сутки, Нигерии – на 362 000 барр./сутки, Анголы – на 175 000 барр./сутки, Малайзии – на 166 000 барр./сутки. При этом квота Саудовской Аравии сохранится на нынешнем уровне в 10,48 млн барр./сутки, а квота ОАЭ вырастет на 200 000 барр./сутки.
Как сообщал вице-премьер Александр Новак, Россия добровольно сократит объем экспорта нефти в августе на 500 000 б/с. Он отмечал, что решение о снижении поставок за рубеж было принято для поддержания «усилий по обеспечению баланса рынка». Вице-премьер также уточнял, что РФ сократит добычу нефти на 500 000 б/с в дополнение к ранее принятым обязательствам в рамках добровольного сокращения нефтедобычи.
Как писали ранее «Ведомости», нефтегазовые доходы (НГД) федерального бюджета сократились на 47% за первое полугодие 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,382 трлн руб. В качестве причин спада Минфин указал высокую базу сравнения прошлого года, снижение нефтяных котировок Urals, а также спад цен и сокращение объемов экспорта природного газа. При этом отмечается выход месячной динамики НГД на траекторию, соответствующую базовому уровню в 8 трлн руб. в год.