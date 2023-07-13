Mars сменила руководителя бизнеса в России

Базанов стал президентом российского подразделения 11 июля. На этой должности он сменил Махера Батруни, который возглавлял компанию с 2017 г. По информации издания, он перешел на новую должность внутри компании. По данным LinkedIn, Батруни сейчас работает вице-президентом компании в Дубае.