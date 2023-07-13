Газета
Бизнес

Mars сменила руководителя бизнеса в России

Ведомости

Бывший руководитель производителя продуктов питания и кормов для животных Mars в Центральной Азии Михаил Базанов возглавил ООО «Марс» в России. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. 

Базанов стал президентом российского подразделения 11 июля. На этой должности он сменил Махера Батруни, который возглавлял компанию с 2017 г. По информации издания, он перешел на новую должность внутри компании. По данным LinkedIn, Батруни сейчас работает вице-президентом компании в Дубае. 

Помимо этого, Базанов также стал гендиректором объединенного сегмента «Mars Wrigley Россия», который раньше возглавлял Батруни. Базанов является одним из двух президентов «Марс». Пост второго президента с 2015 г. занимает Валерий Щапов, руководящий Mars Petcare в России.

Ранее по теме: Прокуратура Подмосковья начала проверку Mars на финансирование ВСУ

Компания Mars производит сладости под брендами M&M’s, Snickers, Twix, жевательную резинку Orbit, корм для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba, Cesar и др. После начала спецоперации России на Украине глава Mars Грант Рид сообщил, что компания приостановит рекламу своей продукции в России и Белоруссии.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных