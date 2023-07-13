Mars сменила руководителя бизнеса в России
Бывший руководитель производителя продуктов питания и кормов для животных Mars в Центральной Азии Михаил Базанов возглавил ООО «Марс» в России. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Базанов стал президентом российского подразделения 11 июля. На этой должности он сменил Махера Батруни, который возглавлял компанию с 2017 г. По информации издания, он перешел на новую должность внутри компании. По данным LinkedIn, Батруни сейчас работает вице-президентом компании в Дубае.
Помимо этого, Базанов также стал гендиректором объединенного сегмента «Mars Wrigley Россия», который раньше возглавлял Батруни. Базанов является одним из двух президентов «Марс». Пост второго президента с 2015 г. занимает Валерий Щапов, руководящий Mars Petcare в России.
Компания Mars производит сладости под брендами M&M’s, Snickers, Twix, жевательную резинку Orbit, корм для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba, Cesar и др. После начала спецоперации России на Украине глава Mars Грант Рид сообщил, что компания приостановит рекламу своей продукции в России и Белоруссии.