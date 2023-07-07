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Прокуратура Подмосковья начала проверку Mars на финансирование ВСУ

Ведомости

Прокуратура Московской области инициировала проверку в отношении производителя продуктов питания и кормов для животных Mars на предмет финансирования ВСУ и соответствие уплаченных налогов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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«Компанию проверяют на оказание финансовой поддержки ВСУ, а также на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну РФ налоговым отчислениям», – сказал собеседник агентства.

О проведении проверки в своем Telegram-канале также сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он опубликовал ответ на его обращение в прокуратуру Московсой области с просьбой проверить Mars. С аналогичной просьбой он ранее обращался в Генпрокуратуру. По его словам, компания может зарабатывать в России миллиарды и финансировать ВСУ, прикрываясь при этом гуманитарными целями.

Компания Mars производит сладости под брендами M&M’s, Snickers, Twix, жевательную резинку Orbit, корм для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba, Cesar и др. После начала спецоперации России на Украине глава Mars Грант Рид сообщил, что компания приостановит рекламу своей продукции в России и Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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