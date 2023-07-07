Прокуратура Подмосковья начала проверку Mars на финансирование ВСУ
Прокуратура Московской области инициировала проверку в отношении производителя продуктов питания и кормов для животных Mars на предмет финансирования ВСУ и соответствие уплаченных налогов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Компанию проверяют на оказание финансовой поддержки ВСУ, а также на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну РФ налоговым отчислениям», – сказал собеседник агентства.
О проведении проверки в своем Telegram-канале также сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он опубликовал ответ на его обращение в прокуратуру Московсой области с просьбой проверить Mars. С аналогичной просьбой он ранее обращался в Генпрокуратуру. По его словам, компания может зарабатывать в России миллиарды и финансировать ВСУ, прикрываясь при этом гуманитарными целями.
Компания Mars производит сладости под брендами M&M’s, Snickers, Twix, жевательную резинку Orbit, корм для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba, Cesar и др. После начала спецоперации России на Украине глава Mars Грант Рид сообщил, что компания приостановит рекламу своей продукции в России и Белоруссии.