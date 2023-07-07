Прокуратура Подмосковья начала проверку Mars на финансирование ВСУ

О проведении проверки в своем Telegram-канале также сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он опубликовал ответ на его обращение в прокуратуру Московсой области с просьбой проверить Mars. С аналогичной просьбой он ранее обращался в Генпрокуратуру. По его словам, компания может зарабатывать в России миллиарды и финансировать ВСУ, прикрываясь при этом гуманитарными целями.