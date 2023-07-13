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Минтранс исключил аномально высокий рост цен на авиабилеты в этом году

Ведомости

Основания для роста цен на авиабилеты на 40% отсутствуют, аномального скачка цен на перелеты внутри страны нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса, передает ТАСС.

«Ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на перелеты до 40% не имеет под собой оснований», – сказано в сообщении. 

В Минтрансе также напомнили, что стоимость билетов в летний сезон увеличивается традиционно, что позволяет компенсировать недополученные доходы в другие месяцы года, при этом аномально высоких цен на перелеты зафиксировано не было. По данным Минтранса, с начала года по май стоимость билетов на внутренние авиаперевозки выросла на 6,2% год к году, или на 420 руб. 

Помимо этого в ведомстве подчеркнули, что авиакомпании не заинтересованы в необоснованном повышении цен на билеты, поскольку это может привести к падению спроса.

Ранее 13 июля в интервью РБК председатель совета директоров аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев рассказал, что рост цен на авиабилеты на международные рейсы в этом году может составить до 40%, а на внутренние – 15-20%. По его словам, это связано с возросшими затратами авиакомпаний на техобслуживание. Он напомнил, что на стоимости билетов отражается рост цен на запчасти. «У нас есть склады запчастей, которые нам позволяют еще около года более-менее нормально существовать, а дальше их нужно пополнять. Но условия их пополнения сильно изменились», – добавил Ванцев. 

В конце марта министр транспорта Виталий Савельев прогнозировал объем пассажиропотока российских авиакомпаний на весь 2023 г. на уровне 101 млн пассажиров. Из них 81,9 млн - это внутренний пассажиропоток, то есть показатель, как ожидается, вырастет по сравнению с 2022 г. на 5,4%, но снизится на 6,4% по отношению к 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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