Минтранс исключил аномально высокий рост цен на авиабилеты в этом году

Ранее 13 июля в интервью РБК председатель совета директоров аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев рассказал, что рост цен на авиабилеты на международные рейсы в этом году может составить до 40%, а на внутренние – 15-20%. По его словам, это связано с возросшими затратами авиакомпаний на техобслуживание. Он напомнил, что на стоимости билетов отражается рост цен на запчасти. «У нас есть склады запчастей, которые нам позволяют еще около года более-менее нормально существовать, а дальше их нужно пополнять. Но условия их пополнения сильно изменились», – добавил Ванцев.